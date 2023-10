Sony annonce de nouveaux écouteurs pour le jeu : les InZone Buds

by

Sony Electronics vient d’annoncer les InZone Buds à 220 euros, sa première paire d’écouteurs sans fil dédiée aux jeux. La société affirme que les écouteurs sont conçus pour optimiser l’autonomie de la batterie (jusqu’à 12 heures d’utilisation continue) et fournir un son avec la latence la plus faible possible. Les précommandes commencent aujourd’hui et les nouveaux écouteurs seront expédiés ce mois-ci.

Les écouteurs InZone Buds sont compatibles avec une grande variété d’appareils, notamment la PS5, les PC et les gadgets mobiles. Dans la plupart de ces cas, vous vous connecterez à l’aide du dongle USB-C inclus, qui réduit la latence à moins de 30 millisecondes. Mais, les InZone Buds prennent également en charge le Bluetooth LE Audio, ce qui pourrait s’avérer utile si vous possédez un récent smartphone Android haut de gamme.

Sony vante les capacités audio spatiales à 360° de ces nouveaux écouteurs, mais il faudra quelques étapes (et un logiciel) pour obtenir l’expérience la plus immersive possible :

Sound Field Optimization crée un profil auditif personnalisé en prenant des photos des oreilles de l’utilisateur à l’aide de l’application smartphone 360 Spatial Sound Personalizer. Les InZone Buds vont encore plus loin grâce à la fonction de personnalisation de la tonalité du son, qui s’adapte au canal auditif en diffusant des sons de test à partir des unités pilotes et en utilisant des microphones de rétroaction pour mesurer la façon dont le son remplit le canal auditif. Sur la base de l’analyse acoustique, le son est ensuite téléchargé sur le logiciel PC InZone Hub, où une personnalisation plus poussée peut être effectuée pour créer une expérience d’écoute spatiale vraiment personnalisée avec une précision sonore spatiale inégalée.

Les écouteurs InZone Buds sont conçus pour rester confortables pendant de longues sessions de jeu, c’est pourquoi Sony les a façonnés de manière à ce qu’ils exercent une pression minimale sur vos oreilles lorsqu’ils sont en place. Ils sont livrés avec quatre jeux d’embouts en silicone (y compris une taille extra-petite), et Sony affirme qu’ils utilisent la même architecture audio « Dynamic Driver X » que ses écouteurs WF-1000X.

Couplage parfait avec la PS5

Bien que vous puissiez certainement utiliser les InZone Buds pour la musique et d’autres divertissements non liés au jeu, ils ne sont pas réglés pour cela. Quoi qu’il en soit, vous bénéficiez toujours de l’annulation active du bruit et des modes de son ambiant pour les situations où vous souhaiteriez utiliser l’un ou l’autre de ces modes.

Les écouteurs InZone Buds seront intégrés à l’interface utilisateur de la PS5 : vous pourrez voir l’état de la connexion, le volume, le niveau de la batterie et si le microphone est en sourdine.