La nouvelle fonction d’apnée du sommeil de Samsung avance

À partir de là, l’appareil évalue votre indice d’apnée-hypopnée (IAH), qui est le « nombre moyen combiné d’apnées et d’hypopnées qui se produisent par heure de sommeil ». Selon l’American Academy of Sleep Medicine (AASM), cinq à 15 apnées/hypopnées par heure constituent un cas léger, tandis que 15 à 30 sont considérées comme modérées. Au-delà, il s’agit d’un cas grave.

Si vous n’êtes pas très familier avec l’apnée du sommeil, il s’agit d’un état dans lequel une personne arrête de respirer pendant son sommeil, ce qui perturbe évidemment l’approvisionnement en oxygène du corps. Il en résulte naturellement, comme le note Samsung, « une baisse de la qualité du sommeil et potentiellement des complications de santé supplémentaires ». Ces dernières comprennent, entre autres, l’hypertension, les troubles cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.