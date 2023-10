Google affirme que le combo smartphones Pixel Buds Pro/Pixel 8 est meilleur pour les appels

Google a promis quelques mises à jour intéressantes pour ses écouteurs sans fil antibruit Pixel Buds Pro, notamment la détection des conversations, une latence plus faible pour les jeux et un moyen de garder un œil sur les niveaux d’écoute sécurisés. Il a également déclaré que si vous associez les Pixel Buds Pro aux nouveaux smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google, vous obtiendrez une meilleure qualité d’appel grâce au Bluetooth Super Wideband. En théorie, Google a raison.

En pratique, cela pourrait être une autre histoire.

Le Bluetooth Super Wideband fait partie de la nouvelle famille de fonctionnalités introduites avec Bluetooth LE Audio et elle dédie plus de bande passante à la partie vocale de la connexion Bluetooth d’un téléphone. Tout comme l’utilisation d’un codec Bluetooth audio haute résolution tel que LDAC ou aptX Adaptive peut fournir plus de bande passante que SBC ou AAC (et donc préserver plus d’informations audio), Super Wideband offre la possibilité d’une plus grande fidélité en augmentant la quantité de données vocales pouvant être transmises de vos écouteurs à votre smartphone.

L’amélioration de la qualité des appels Bluetooth grâce à une bande passante plus large n’est pas une idée nouvelle. La plateforme Snapdragon Sound de Qualcomm offre une amélioration analogue grâce à sa fonction aptX Voice, mais pour en bénéficier, les écouteurs sans fil (ou le casque) et le smartphone Android doivent tous deux prendre en charge Snapdragon Sound.

Mais la qualité audio ne se résume pas à la bande passante. Lorsqu’un appareil utilise des codecs à haute résolution pour la musique, il essaie de préserver un niveau élevé de résolution déjà présent dans le contenu source. Si vous écoutez de la musique FLAC haute résolution sans perte sur Amazon Music, les codecs Bluetooth tels que LDAC et aptX Adaptive préserveront davantage de détails que les autres codecs. En revanche, si vous écoutez des pistes MP3 hautement compressées et avec perte, les codecs haute résolution ne peuvent pas, comme par magie, leur donner un meilleur son.

Une réelle amélioration ?

La question est la suivante : quelle est la résolution de nos voix ? La réponse dépend en grande partie des conditions (est-ce une journée venteuse ? y a-t-il beaucoup de bruit autour de nous ?), des microphones (y en a-t-il un seul ou plusieurs, et quelle est leur capacité à capter la parole ?) et des algorithmes de suppression du bruit des écouteurs (certains sont agressifs et peuvent réduire la qualité de la voix tout en traitant les bruits indésirables, tandis que d’autres ne sont pas assez agressifs).

Tous ces facteurs affectent le point de départ de la qualité vocale, bien avant que les avantages du Super Wideband ne se fassent sentir. Pour les Google Pixel Buds Pro, l’ajout du Super Wideband signifie qu’une plus grande partie du son capturé (qu’il soit bon ou mauvais) sera transmise. Ainsi, dans des conditions optimales, il pourrait améliorer la qualité des appels sur les Pixel Buds Pro, mais il ne va pas nécessairement l’améliorer de manière générale.