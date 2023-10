by

by

WhatsApp teste de nouveaux outils de formatage de texte et des codes secrets pour les discussions verrouillées

WhatsApp teste de nouveaux outils de formatage de texte et des codes secrets pour les discussions verrouillées

WhatsApp teste quelques fonctionnalités sur l’application bêta pour Android qui permettront aux utilisateurs de mieux contrôler leurs discussions verrouillées et la façon dont ils rédigent leurs messages. Les nouvelles fonctionnalités offrent des outils de formatage de texte supplémentaires et la possibilité de verrouiller davantage les discussions privées en ajoutant un code secret.

Ces deux fonctionnalités ont commencé à apparaître dans la version bêta de l’application sur Android, mais pas en même temps. Comme le rapporte WaBetainfo, les outils de formatage de texte ont commencé à apparaître il y a environ 2 mois dans WhatsApp Web, puis dans la version 2.23.21.3 de la version bêta de WhatsApp pour Android.

De même, la fonction de code secret serait apparue dans la mise à jour 2.23.21.8 de la version bêta de WhatsApp pour Android, après le lancement de la fonction de discussion verrouillée en mai dernier. Vous vous souvenez peut-être que cette fonction permettait de verrouiller les discussions privées dans un dossier séparé, auquel on ne pouvait accéder qu’en s’authentifiant par la même méthode que celle utilisée pour déverrouiller le smartphone.

Cependant, Meta travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité pour les chats verrouillés : la possibilité de définir un code secret. Cette fonction est encore en cours de développement, mais elle devrait être disponible dans une prochaine mise à jour de l’application.

La fonction de code secret permettra aux utilisateurs d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire à leurs discussions verrouillées. En plus du code PIN ou de l’authentification biométrique du téléphone, les utilisateurs devront également saisir le code secret pour accéder à leurs chats verrouillés. Cette fonctionnalité sera un ajout bienvenu aux fonctions de confidentialité de WhatsApp, car elle permettra aux utilisateurs de mieux contrôler leurs discussions verrouillées et d’empêcher tout accès non autorisé. Elle pourrait s’avérer très utile dans les cas où quelqu’un, intentionnellement ou par inadvertance, accède indûment au mot de passe de l’appareil. Le code secret peut également être modifié ou supprimé à tout moment.

Des outils de mise en forme très attendus

Les nouveaux outils de mise en forme du texte seront également utiles aux utilisateurs de WhatsApp, car ils leur permettront de personnaliser leurs messages à l’aide d’un grand nombre d’options créatives. Ces options de formatage incluront des blocs de code, des blocs de citation et des listes.

Les nouveaux outils de mise en forme du texte et le code secret pour les discussions verrouillées ne sont que quelques-uns des nombreux moyens mis en œuvre par WhatsApp pour améliorer l’expérience des utilisateurs. En ajoutant de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités, WhatsApp facilite la communication et le partage d’informations entre les utilisateurs.