Un rafraîchissement de la Steam Deck pourrait bientôt avoir lieu

La Steam Deck de Valve, le PC de jeu portable qui a attiré l’attention lors de son lancement il y a plus d’un an, pourrait faire l’objet d’un léger rafraîchissement. Alors que les fans attendent avec impatience un éventuel Steam Deck 2, il semble que Valve ait l’intention d’apporter quelques améliorations subtiles à l’appareil existant. La Steam Deck a connu un grand succès depuis sa sortie, offrant aux amateurs de jeux sur PC une solution de jeu portable. Cependant, l’engagement de Valve à améliorer la plateforme ne semble pas s’arrêter à l’itération actuelle.

Les développeurs de la Steam Deck de Valve ont clairement indiqué qu’il ne fallait pas s’attendre à une Steam Deck 2 avant au moins 2025. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Valve sorte une version révisée de l’actuel PC portable. En fait, il semble qu’une Steam Deck rafraîchie se soit frayé un chemin à travers la FCC il n’y a pas si longtemps.

Selon The Verge, une Steam Deck portant un nouveau numéro de modèle est passée devant la FCC le 13 août dernier. Ce numéro de modèle est le même que celui d’un mystérieux appareil de Valve qui est passé par l’Agence nationale de recherche radio de Corée du Sud (1030).

Vous vous demandez peut-être comment il se fait que personne ne l’ait remarqué jusqu’à présent. Eh bien, il semble que Valve ait caché sa présence en classant le système de jeu sous une société appelée Quectel. Cette société se trouve être le fournisseur de puces Wi-Fi et Bluetooth de Valve.

Découvert par Brad Lynch, il semble que Quectel ait déposé une demande de changement d’autorisation de classe II. L’entreprise souhaitait que l’organisme de réglementation autorise sa puce Wi-Fi 6E et Bluetooth déjà certifiée à fonctionner sur la nouvelle Steam Deck. Elle fait valoir que la puce n’a pas besoin d’être testée à nouveau parce que son antenne est plus faible que celle des autres appareils et que les émissions radio seront donc plus faibles.

Valve Corporation Model: 1030 seems to be a revised Steam Deck model with AT LEAST a new Wi-Fi card capable of the 6E (6Ghz) spectrum pic.twitter.com/OLjzTPVXlr —Brad Lynch (@SadlyItsBradley) October 4, 2023

Juste le changement d’une puce Wi-Fi ?

Le processus de certification des puces Wi-Fi étant uniquement axé sur la réglementation des émissions radio, d’autres caractéristiques peuvent être dissimulées. Il faut vraiment féliciter Valve d’avoir trouvé une telle astuce pour dissimuler l’existence de ce nouveau matériel.

La nouvelle puce Wi-Fi est-elle donc la seule nouveauté de cette mystérieuse Steam Deck ? Le média émet l’hypothèse que Valve n’aurait probablement pas besoin d’un tout nouveau numéro de modèle pour un si petit changement. La Steam Deck actuelle est équipée d’un module Wi-Fi 5, qui offre des vitesses de téléchargement rapides, mais qui n’a rien à envier au protocole Wi-Fi 6E mis à jour. Le nouveau module Wi-Fi prendrait également en charge le Bluetooth 5.2, une amélioration notable par rapport au Bluetooth 5.0 du modèle actuel.

Les développeurs ont beaucoup parlé de l’autonomie de la Deck ; il est possible que Valve donne à cette nouvelle Deck une plus grosse batterie. Lorsque Nintendo a mis à jour la Switch, elle a doté la console d’un écran OLED. Le développeur Pierre-Lou Griffais a déclaré : « Nous étudions toutes les possibilités », lorsqu’il a évoqué la possibilité d’ajouter un écran OLED. Cependant, il a également ajouté : « Je pense que cela représenterait une plus grande quantité de travail que ce que les gens supposent ».