HMD lance son premier smartphone Nokia 5G fabriqué en Europe

Le nom de HMD ne dit peut-être rien à beaucoup d’utilisateurs de smartphones, mais c’est cette société qui est à l’origine de la plupart des smartphones Nokia que l’on voit aujourd’hui. Pour que ses appareils restent compétitifs en termes de prix, HMD fabriquait tous les smartphones de la marque Nokia en Asie, où il est facile de trouver de la main-d’œuvre bon marché.

Aujourd’hui, HMD a annoncé qu’elle avait décidé de commencer à fabriquer des smartphones 5G en Europe. En fait, la société finlandaise affirme qu’elle est le premier grand fabricant mondial de smartphones à implanter sa production en Europe. L’appareil sera spécifiquement fabriqué en Hongrie.

La nouvelle d’aujourd’hui fait suite à la récente annonce de la transition de l’entreprise vers une nouvelle stratégie de portefeuille multi-marques. Cela signifie que HMD fabriquera à la fois des smartphones Nokia et des smartphones HMD.

Le premier smartphone 5G à être fabriqué en Europe est le Nokia XR21, qui est déjà disponible à l’achat pour les clients Enterprise. Ce dernier est robuste et résistant à la poussière et à l’eau.

« Nous sommes ravis de fabriquer le Nokia XR21, notre smartphone 5G robuste, en Europe. Nous sommes déterminés à investir dans la sécurité, la technologie et les processus de fabrication qui rendent nos appareils plus sûrs et plus durables », a déclaré Jean-François Baril, cofondateur, président et PDG de HMD Global.

Des modèles en édition limitée

Dans le même temps, HMD a annoncé qu’elle célébrait cette nouvelle étape avec un lot de 30 Nokia XR21 en édition limitée, qui présenteront une couleur exclusive Frosted Platinum et seront gravés avec leur propre numéro de série unique. Ils sont également accompagnés d’un certificat d’origine dans la boîte (Made in Europe) et peuvent être achetés sur la boutique en ligne de Nokia.

Si vous êtes intéressé, sachez que le Nokia XR21 Limited Edition dans le coloris exclusif Frosted Platinum est disponible à partir de 700 € aujourd’hui en France. En revanche, le Nokia XR21 European Edition en noir sera disponible à partir de 650 euros en France.