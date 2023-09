La Steam Deck 2 arrive, mais pas aussi vite que vous l’espériez

Lorsqu’il s’agit de nouveaux matériels de jeu, des entreprises comme Sony, Microsoft et Nintendo ont tendance à rester très discrètes jusqu’à ce que le lancement soit proche. Ce n’est pas le cas de Valve. Les développeurs du Steam Deck n’ont pas hésité à parler d’un Steam Deck 2 et de leurs projets pour l’ordinateur de poche. Aujourd’hui, nous apprenons que le système pourrait ne pas voir le jour avant plusieurs années.

Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve, a déclaré à CNBC lors du Tokyo Game Show 2023 que l’équipe travaille actuellement d’arrache-pied sur la Steam Deck actuelle, mais qu’en ce qui concerne l’avenir, « nous considérons cet objectif de performance que nous avons comme un objectif stable pour quelques années ». Il a évoqué la date à laquelle il pense qu’un Steam Deck 2 pourrait voir le jour. Selon le développeur, ce jour pourrait n’arriver qu’à la fin de l’année 2025 ou plus tard.

La raison pour laquelle la prochaine génération de Steam Deck ne verra pas le jour avant plusieurs années semble être principalement due à des problèmes de durée de vie de la batterie. Griffais souhaite que les performances augmentent sans que la batterie s’épuise de manière significative.

« Évidemment, nous travaillons avec les développeurs sur les prochaines versions et nous suivons les réactions, mais jusqu’à présent, je pense que la puissance est plutôt bonne », indique le développeur.

Dans une citation fournie au média, Graffais explique :

Il est important pour nous que la Deck offre un objectif de performance fixe pour les développeurs et que le message aux clients soit simple : chaque Deck peut jouer aux mêmes jeux. En tant que tels, nous ne prenons pas à la légère le changement du niveau de performance, et nous ne voulons le faire que lorsqu’il y a une augmentation suffisamment significative à obtenir. Nous ne voulons pas non plus que l’augmentation des performances se fasse au détriment de l’efficacité énergétique et de la durée de vie de la batterie. Je ne pense pas qu’un tel saut soit possible dans les deux prochaines années, mais nous continuons à suivre de près les innovations en matière d’architectures et de processus de fabrication pour voir comment les choses évoluent dans ce domaine.