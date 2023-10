Wear OS 4 arrive sur davantage de smartwatches, dont la Pixel Watch

by

Wear OS est la plateforme logicielle qui équipe la série Galaxy Watch de Samsung, la gamme Pixel Watch de Google et de nombreuses smartwatches de Fossil, Mobvoi et d’autres marques. La dernière version a fait ses débuts sur la série Galaxy Watch 6, mais elle est désormais livrée avec la Pixel Watch 2, et Google affirme qu’elle sera bientôt disponible sur d’autres montres.

Après une longue attente, Google a annoncé que la mise à jour Wear OS 4 est « désormais stable », ce qui est un peu étrange alors qu’elle est disponible sur la série Galaxy Watch 6 depuis deux mois — était-elle instable auparavant ? La Pixel Watch 2 de Google, qui vient d’être annoncée, sera équipée de Wear OS 4 dès sa sortie de l’emballage, et la Pixel Watch originale recevra une mise à jour vers Wear OS 4 « plus tard dans l’année ».

L’entreprise affirme que d’autres montres recevront bientôt la mise à jour, mais il n’y a pas de dates spécifiques ni de liste de modèles pris en charge. Cela signifie que les propriétaires de la première génération de smartwatch de Google peuvent s’attendre à ce que cela se produise dans les trois prochains mois, étant donné que nous sommes déjà en octobre.

La mise à jour Wear OS 4 utilise un nouveau format de cadran de montre, développé par Google et Samsung, qui permet aux développeurs de créer plus facilement des cadrans de montre personnalisés pour les smartwatches. Les cadrans de montre créés avec la nouvelle technologie « n’ont pas à se soucier des optimisations de code ou des performances de la batterie ». La prise en charge des animations dans les tuiles d’applications est également améliorée, grâce à une nouvelle bibliothèque Jetpack que les développeurs d’applications peuvent essayer.

La mise à jour permet également de migrer une smartwatch d’un smartphone à un autre sans avoir à procéder à une réinitialisation complète de la montre. Sur les montres qui « prennent en charge la sauvegarde dans le cloud », ce qui inclut la Pixel Watch et la Pixel Watch 2, une certaine quantité de données d’applis est conservée lors du transfert. La plupart des gens ne changent probablement pas régulièrement de smartphone principal, mais chaque fois que vous devez changer de smartphone, Wear OS 4 rendra la configuration de votre smartwatch moins pénible.

Vivement qu’elle soit déployée sur la Pixel Watch

Sous le capot, Wear OS 4 est basé sur Android 13, qui est une mise à jour de la base de code Android 11 qui alimentait Wear OS 3. De nombreuses fonctionnalités ajoutées dans Android 12 et 13 n’ont pas d’impact sur les smartwatches, mais ces mises à jour comprenaient des changements utiles en matière de confidentialité et des améliorations de performance.

Fossil, Mobvoi et d’autres fabricants de smartwatches Wear OS n’ont pas confirmé quand leurs montres seront mises à jour vers Wear OS 4. La mise à jour est également disponible pour les développeurs dans l’émulateur Android Studio. Espérons que cette mise à jour arrivera rapidement sur la Pixel Watch originale. Elle constituera une amélioration significative par rapport à la version actuelle de Wear OS et rendra la Pixel Watch encore plus attrayante pour les potentiels acheteurs.