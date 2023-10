iCloud fait peau neuve avec un nouveau look et des améliorations de la qualité de vie

iCloud fait peau neuve avec un nouveau look et des améliorations de la qualité de vie

Enfin, Notes fait l’objet de plusieurs modifications. Les deux plus notables sont Dossier partagé, qui permet de collaborer avec d’autres personnes sur un fichier de notes spécifique, et Recherche améliorée. Cette dernière vous permet de restreindre les résultats de la recherche « en fonction de catégories telles que les notes partagées » ou de balises.

Il ne s’agit pas d’une refonte complète d’iCloud, puisque les widgets d’accès rapide de la mise à jour de l’année dernière sont toujours présents. La différence, cette fois, c’est que les utilisateurs pourront en faire plus. Vous pouvez désormais « personnaliser ce que vous voyez dans les tuiles » , en choisissant un dossier spécifique dans l’application Notes de votre iPhone ou en sélectionnant vos photos préférées. Il est même possible d’afficher plusieurs présentations de la même tuile sur la page d’accueil.

Après les mises à jour d’iOS, d’iPadOS et de macOS, c’est au tour d’iCloud de faire l’objet d’une refonte du site Web et d’une série de nouvelles fonctionnalités .