macOS Sonoma permet à Chrome d’utiliser les mots de passe stockés dans iCloud

Si vous utilisez la nouvelle version bêta de macOS Sonoma, vous voudrez peut-être connaître un nouveau pont glorieux entre les écosystèmes qui permet aux utilisateurs de Chrome sur Mac de se connecter à leurs mots de passe iCloud.

Apple a mis à jour son extension Mots de passe iCloud pour Chrome avec une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’extraire directement les mots de passe d’iCloud, vous évitant ainsi d’avoir à ouvrir Safari ou à migrer vos mots de passe iCloud vers un autre gestionnaire de mots de passe.

Ricky Mondello, responsable de l’ingénierie logicielle chez Apple, a annoncé cette nouvelle fonctionnalité sur Twitter. Mondello a expliqué que l’extension Chrome peut également remplir automatiquement les mots de passe et les codes à usage unique, enregistrer de nouveaux mots de passe et vous permettre de faire un clic droit sur les QR codes pour configurer des générateurs de codes.

‼️🔑 macOS Sonoma brings Apple’s password manager to Google Chrome, Microsoft Edge, and other browsers using their extensions stores with the “iCloud Passwords” browser extension.

If you’re running the macOS Sonoma public or developer beta, you can try it right now! [1/n] pic.twitter.com/stkbQqFtfx

— Ricky Mondello (@rmondello) July 12, 2023