Le gestionnaire des tâches Microsoft Lists est désormais disponible pour tous

Après une longue attente, Microsoft Lists est désormais disponible gratuitement. Microsoft Lists est un outil de gestion des tâches flexible qui vous permet de suivre votre travail personnel ou professionnel, de créer des itinéraires, d’enregistrer des recettes, etc.

Il s’agit d’une option intéressante pour les particuliers et les familles, bien qu’il offre des fonctions avancées de collaboration et de calendrier pour les entreprises, les clubs et autres groupes. Auparavant, Microsoft Lists était réservé aux utilisateurs professionnels et aux entreprises, bien que Microsoft ait ouvert un aperçu limité à 200 000 personnes l’année dernière.

Ce n’est pas le premier gestionnaire de tâches de Microsoft. Microsoft propose 10 produits distincts dotés de fonctionnalités de gestion des tâches, dont Outlook, Microsoft To Do, Microsoft Planner et Teams. Selon Microsoft, cette abondance de fonctionnalités qui se chevauchent « crée une grande confusion pour les utilisateurs finaux ».

Mais, Microsoft Lists se distingue par son interface conviviale, sa flexibilité et ses fonctions de collaboration. Il propose un grand nombre de modèles pour faciliter la configuration et utilise le format Kanban, un « tableau des tâches » dont il est prouvé qu’il améliore le workflow des utilisateurs (Kanban a vu le jour dans les usines automobiles japonaises). De plus, Microsoft Lists prend en charge des métadonnées avancées et des fonctionnalités de calendrier, de sorte que même les listes les plus volumineuses sont navigables et utiles. À l’origine, Microsoft a présenté Lists comme un outil professionnel, mais il s’agit manifestement d’une bonne option pour les familles et les particuliers. Si vous cherchez une comparaison, Microsoft Lists est vaguement similaire à Todoist, Jira ou Asana.

Disponible gratuitement

Microsoft Lists présente toutefois quelques inconvénients. Il ne prend pas en charge les sous-tâches, par exemple, et ne peut pas s’intégrer à Microsoft Planner ou à d’autres applications. De plus, Microsoft Lists n’est disponible que sur le Web et en tant qu’application mobile. Aucune application de bureau dédiée n’a été annoncée. À mon avis, ces « inconvénients » ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Si Microsoft Lists faisait tout, il serait trop confus ou difficile à utiliser. Il n’existe pas de solution unique pour la gestion des tâches.

L’utilisation de Microsoft Lists est gratuite et est actuellement en avant-première. Vous pouvez utiliser Microsoft Lists sur le Web ou via les applications iOS et Android. Il n’existe pas de version bureautique dédiée de Microsoft Lists, mais vous pouvez la transformer en application Web sous Windows ou l’ajouter à votre dock sous macOS.