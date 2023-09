Apple présente de nouveaux forfaits iCloud+ avec 6 To et 12 To de stockage

Comme annoncé lors de la présentation de l’iPhone 15, Apple vient d’introduire de nouveaux forfaits iCloud+, qui permettront aux utilisateurs de disposer d’un espace de stockage plus important. Il s’agit notamment des nouvelles options de stockage de 6 To et 12 To. Si cela vous intéresse, jetez un coup d’œil à leurs prix.

Le nouveau plan iCloud+ de 6 To est proposé au prix de 29,99 euros par mois, tandis que le plan de 12 To vous coûtera 59,99 euros par mois. Ces deux nouvelles formules sont idéales pour les créateurs de contenu qui ont tendance à avoir beaucoup de données à sauvegarder.

Ces deux formules peuvent être partagées avec un maximum de 5 autres membres, éventuellement un membre de votre famille, comme c’est le cas pour les autres formules iCloud+. Ces offres viennent s’ajouter aux offres existantes de 2 To, 200 Go et 50 Go. Le forfait de 2 Go est proposé à 9,99 euros par mois, celui de 200 Go à 2,99 euros par mois et celui de 50 Go à 0,99 euros par mois. C’est le moins cher !

Pour ceux qui ne le savent pas, iCloud+ est un service de stockage dans le cloud qui vous permet de conserver vos photos, fichiers et autres sauvegardes. Le service comprend également d’autres fonctionnalités comme iCloud Relais Privé, qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur le Web. Il y a aussi les fonctionnalités Masquer mon adresse e-mail et domaine de messagerie personnalisé, ainsi que la prise en charge de HomeKit Secure Video pour un maximum de 5 cinq caméras (prise en charge d’une caméra dans le cas de l’offre de 50 Go).

Les nouveaux forfaits iCloud+ de 6 To et 12 To sont désormais en ligne. Si vous souhaitez acheter l’un d’entre eux, vous pouvez vous rendre dans Réglages puis dans l’option iCloud pour voir et acheter le plan qui vous convient.