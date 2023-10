Comment réduire la consommation de données de votre téléphone sur Instagram ?

Instagram est idéal pour partager des images et des moments avec d’autres utilisateurs. Malheureusement, le fait de parcourir toutes ces images et de regarder des vidéos peut rapidement épuiser vos données si vous ne faites pas attention ou si vous êtes un défileur chronique.

Selon votre opérateur téléphonique, le dépassement de votre limite de données dans le cadre d’un forfait plafonné peut se traduire par des vitesses plus lentes ou des frais supplémentaires. Cependant, il n’y a pas toujours d’accès au Wi-Fi, donc tout ce que vous pouvez faire pour réduire l’utilisation des données lorsque vous êtes sur Instagram est utile.

Selon Glenn Conner, ingénieur chez Meta, Instagram s’est efforcé au fil des ans d’accélérer le temps de chargement de son application. Pour ce faire, il a mis au point une technologie permettant de précharger les images et les vidéos afin de réduire les temps de chargement lors du défilement des fils Instagram. Toutefois, cette fonctionnalité a pour effet involontaire de consommer une plus grande partie de vos données.

Heureusement, il existe encore un moyen de réduire la quantité de données utilisées par Instagram. Cette option est automatiquement désactivée par défaut pour une navigation plus fluide, mais il peut être difficile de la trouver si vous ne savez pas où chercher.

Voici comment réduire la consommation de données de votre téléphone à l’aide du paramètre « Économiseur de données Instagram ».

Comment réduire la consommation de données sur Instagram ?

Le plan d’économie de données d’Instagram désactive le préchargement des vidéos, ce qui se traduit par des temps de chargement légèrement plus lents, mais limite l’utilisation des données à ce qui est affiché à l’écran plutôt que de précharger les contenus multimédias de votre fil d’actualité.

Pour économiser les données de votre téléphone sur Instagram :

Accédez à votre page de profil

Cliquez sur les trois lignes dans le coin supérieur droit

Appuyez sur Paramètres et confidentialité

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Utilisation des données et qualité des contenus multimédia

Basculez l’option Économiseur de données vers la droite pour l’activer

Comme l’indique la description sous l’option, lorsque l’option « Économiseur de données » est activée, les vidéos sur Instagram cessent d’être préchargées. En fin de compte, si vous souhaitez éviter les ralentissements ou les frais liés au dépassement de votre plafond de données, et si Instagram est une application que vous utilisez tous les jours, ce paramètre est une excellente petite astuce que vous pouvez utiliser pour réduire votre consommation de données.

Autres moyens de réduire la consommation de données

Un autre moyen de réduire la consommation de données est d’effectuer les tâches qui consomment beaucoup de données lorsqu’elles sont connectées au Wi-Fi uniquement. Regarder des vidéos ou jouer à des jeux, par exemple, peut ralentir votre appareil et vous faire utiliser plus de données que prévu, mais effectuer ces tâches en Wi-Fi n’aura pas d’effet sur la consommation de données de votre téléphone. D’autres mesures, comme la désactivation de la synchronisation automatique des applications et la désactivation des applications que vous n’utilisez pas, permettent également d’économiser des données.

En plus d’activer l’économiseur de données sur Instagram, les utilisateurs peuvent également régler l’option Importer à la meilleure résolution sur Wi-Fi uniquement. Cette option vous permet d’économiser des données lorsque votre téléphone n’est pas connecté à Internet. Elle est activée par défaut lorsque vous activez l’option Économiseur de données, vous n’avez donc rien à faire de plus. Si vous la réglez sur Wi-Fi uniquement, votre téléphone ne téléchargera des fichiers multimédias haute résolution que lorsqu’il sera connecté au Wi-Fi. Lorsque vous utilisez les données de votre opérateur téléphonique, Instagram télécharge des versions à plus faible résolution des photos et des vidéos, de sorte que votre expérience de navigation ne changera pas beaucoup.