TikTok serait en train de tester une version payante et sans publicité de son application

TikTok explore un nouveau moyen de gagner de l’argent. La populaire application vidéo a lancé un test à petite échelle d’un service d’abonnement mensuel qui élimine les publicités. Toutefois, contrairement à ce qu’indiquait un précédent rapport, l’entreprise affirme que ce service n’est pas disponible aux États-Unis pour le moment.

Autrement dit, les utilisateurs de TikTok pourraient être en mesure de payer pour ne pas voir un déluge de publicités à l’avenir.

Android Authority a obtenu des captures d’écran de TikTok invitant les utilisateurs à choisir entre rester sur la version gratuite de l’application avec des publicités ou passer à une expérience sans publicité. Selon la capture d’écran, certains utilisateurs ont la possibilité de payer 4,99 dollars par mois pour ne pas voir les publicités.

Contacté pour un commentaire, un porte-parole de TikTok a confirmé que l’entreprise a lancé un test à échelle limitée d’un plan d’abonnement sans publicité sur un marché, mais en dehors des États-Unis.

Le test d’une version sans publicité intervient alors que TikTok s’efforce de diversifier ses sources de revenus. TikTok Shop, le marché in-app de la plateforme, a été déplacé vers la barre de navigation principale pour certains utilisateurs, et l’entreprise a mis en avant des publicités et des coupons, dans l’espoir d’inciter les utilisateurs à faire un achat. La plateforme a déjà eu du mal à modérer les offres de sa boutique — un examen effectué par Insider a révélé que les utilisateurs pouvaient acheter des articles interdits par les propres règles de TikTok, y compris des aliments faits maison, des jouets sexuels et des vitamines.

Faire comme les copains

D’autres plateformes ont fait exploser les niveaux sans publicité pour gagner de l’argent. Elon Musk a déclaré par le passé qu’il souhaitait proposer un abonnement « plus cher » qui n’afficherait aucune publicité sur Twitter, désormais appelé X. Cela ne s’est pas encore produit, mais la société affirme que les abonnés X Premium reçoivent « environ 50 % de publicités en moins » sur leur ligne de temps. Des rapports indiquent que Meta pourrait proposer une version sans publicité sur Facebook et Instagram dans l’UE en réponse aux préoccupations des régulateurs en matière de confidentialité des données.

Pour l’instant, le plan d’abonnement de TikTok n’est qu’un test sur un seul marché, et l’entreprise pourrait ne pas étendre son offre à d’autres marchés, selon le porte-parole. TikTok, qui affirme avoir plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels (dont plus de 150 aux États-Unis), s’appuie en grande partie sur les recettes publicitaires, mais a également lancé des fonctions d’achat dans l’application.