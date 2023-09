Un nouveau rapport confirme davantage de détails sur le Pixel 8, le Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2

Alors que vous pensiez qu’il n’y avait plus rien à révéler sur les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 avant leur annonce commune le 4 octobre, Roland Quandt frappe à nouveau aujourd’hui avec encore plus d’informations, plus d’images haute résolution et plus de corroboration des détails précédemment rumeurs.

Il s’agit de l’une des sources de technologie mobile les plus fiables et les plus prolifiques au monde, n’oubliez pas, donc les chances de voir chaque petit détail, chiffre et caractéristique mentionnés dans le dernier rapport de WinFuture officiellement confirmés par Google la semaine prochaine sont solides comme le roc, c’est le moins que l’on puisse dire.

Cela peut sembler difficile à croire, mais le Pixel 8 « standard » va doter d’une batterie d’une capacité résolument élevée de 4 600 mAh dans un châssis relativement compact avec un écran AMOLED de 6,17 pouces. En comparaison, le Pixel 7 de l’année dernière était livré avec un écran de 6,3 pouces et une batterie de 4 355 mAh, ce qui n’était pas une mauvaise combinaison, loin de là.

Le Pixel 8 sera tout simplement meilleur, et pas seulement dans ces deux domaines, ajoutant la prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz à un écran déjà respectablement net et fluide, tout en faisant bien sûr le saut de la puissance de traitement Tensor G2 à Tensor G3.

La RAM de 8 Go et les configurations de stockage de 128 et 256 Go devraient rester inchangées par rapport à 2022, et il en va probablement de même pour le système de double caméra arrière de 50 + 12 mégapixels, du moins en apparence. Le prix européen serait fixé à 799 euros pour une variante d’entrée de gamme du Pixel 8, contre 649 € pour le Pixel 7, ce qui semble être une hausse encore plus importante que les précédentes rumeurs.

Pour ce que ça vaut (et ça vaut certainement une belle somme), le Pixel 8 sera apparemment livré avec une paire de Pixel Buds Pro à réduction de bruit sans frais supplémentaires pendant sa fenêtre de précommande.

Le Pixel 8 Pro a l’air d’une bête (onéreuse) sur le papier

Manifestement alimenté par le même SoC Tensor G3 que son petit frère, le Pixel 8 Pro de 6,7 pouces devrait loger non seulement un couple de caméras familières de 50 et 48 mégapixels à l’arrière, mais aussi un objectif ultra grand-angle de 64 mégapixels largement amélioré.

Il y a aussi un capteur de température que le rapport d’aujourd’hui ne mentionne pas pour une raison quelconque, ainsi qu’une batterie légèrement plus grande de 5 100 mAh sous le capot par rapport à la batterie de 5 000 mAh à l’intérieur du Pixel 7 Pro.

Comme son prédécesseur, le Pixel 8 Pro détiendra un avantage important sur le modèle non Pro dans le domaine de la résolution de l’écran, produisant 3120 x 1440 pixels au lieu de se contenter d’un décompte de 2400 x 1080 pixels, tout en accueillant jusqu’à 512 Go de données en interne.

Les variantes de 128, 256 et 512 Go de stockage contiendront toutes 12 Go de mémoire, la configuration “la moins chère” étant vendue 1 099 € sur le vieux continent, avec une Pixel Watch 2 flambant neuve incluse. C’est plus que 899 € pour le Pixel 7 Pro.

La Pixel Watch 2 ne manquera pas de plaire

Si vous avez déjà vu la Pixel Watch de première génération en chair et en os ou sur le Web, vous avez fondamentalement vu son successeur aussi. Oui, il semble que la Pixel Watch 2 conservera tout, de l’écran AMOLED de 1,2 pouce aux bords certes importants, et même le nombre de 2 Go de RAM inchangé, bien qu’étrangement, l’espace de stockage soit annoncé en baisse de 32 à 16 Go, ce qui, je l’espère vraiment, est une sorte d’erreur.

Ce qui n’est certainement pas une erreur, c’est que la Pixel Watch de deuxième génération remplacera l’ancien processeur Exynos 9110 de son prédécesseur par un Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 beaucoup plus récent, plus rapide et plus économe en énergie, ce qui devrait grandement améliorer les performances globales tout en n’ayant presque certainement qu’un faible impact sur l’autonomie de la batterie.

La taille de la batterie elle-même devrait légèrement augmenter, passant de 294 à 306 mAh, avec tout ce qu’il faut, du capteur de fréquence cardiaque au capteur d’oxygène dans le sang, sans aucun doute présent ici pour vous garder en bonne santé et en forme avec un minimum d’effort. Comme sa prédécesseure, la Pixel Watch 2 résistera à une immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres et coûtera probablement 399 € dans une variante Wi-Fi uniquement sur les marchés européens comme la France.