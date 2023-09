Le Fitbit Charge 6 est un tracker d’activité et une smartwatch hybride

Avec le Fitbit Charge 6, Fitbit a enfin compris ce que signifie être la propriété de Google. Disponible dès aujourd’hui, le Fitbit Charge 6 est une mise à jour inattendue qui ajoute plusieurs fonctionnalités de type smartwatch, notamment Google Maps au poignet, des commandes YouTube Music et la fonctionnalité Google Wallet.

Il apporte également plusieurs améliorations aux technologies de suivi de la santé et de la forme physique que nous avons appréciées dans le Fitbit Charge 5. Vous pouvez commander le Fitbit Charge 6 dès aujourd’hui au prix de 160 euros sur le site Web de Fitbit.

Le Fitbit Charge 6 est bourré de technologie Google. Auparavant, Google Maps au poignet était une exclusivité des smartwatches Fitbit Sense 2 et Versa 4. Il s’agit d’un ajout fantastique pour le Charge 6 : vous pouvez planifier un itinéraire sur votre smartphone et afficher les directions tour par tour à partir de votre tracker d’activité. La nouvelle intégration de Google Wallet pourrait également donner aux utilisateurs du Charge 5 une raison de passer à la version supérieure, car l’ancienne méthode Fitbit Pay commence à être dépassée. Les commandes de YouTube Music au poignet sont utiles pour certains, mais l’absence persistante de prise en charge de Spotify est frustrante.

Ces nouvelles fonctionnalités ne fonctionnent que lorsque votre Fitbit Charge 6 est connecté à un smartphone. Vous constaterez également que le contrôle de YouTube Music au poignet nécessite un abonnement premium à YouTube Music, qui coûte 11 euros par mois. La plupart des gens devraient plutôt opter pour YouTube Premium, qui coûte 14 euros par mois et inclut YouTube Music Premium en plus de YouTube sans publicité.

Charge 6 de Fitbit bénéficie également de quelques améliorations en matière de santé et de fitness. Google affirme que le Charge 6 est doté d’un capteur de fréquence cardiaque plus puissant que n’importe quel autre tracker Fitbit (à l’exception des smartwatches de la marque), et promet des relevés 60 % plus précis lors d’entraînements intenses comme l’aviron ou le HIIT (par rapport au précédent modèle). En outre, les appareils de fitness compatibles avec la norme Bluetooth Heart Rate Profile peuvent recevoir en direct la fréquence cardiaque du Charge 6 – une fonction pratique si votre salle de sport est équipée d’appareils modernes.

Une excellente autonomie

D’autres avantages, comme le suivi du sommeil, l’ECG, les relevés de SpO2 et le suivi du sommeil sont également inclus. Si vous êtes membre Premium de Fitbit, vous aurez accès à des fonctionnalités supplémentaires telles que votre score de préparation quotidien. Google indique que le Fitbit Charge 6 dispose d’une autonomie de 7 heures et qu’il est étanche jusqu’à une profondeur de 50 mètres (tous les appareils Fitbit sont résistants à la baignade). Le Fitbit Charge 6 n’a pas de nouveaux capteurs extraordinaires.

Le Fitbit Charge 6 est disponible en précommande dès maintenant, et sera commercialisé le 12 octobre. Il est proposé à partir de 160 euros et existe en aluminium noir avec un bracelet noir volcanique, en aluminium champagne doré avec un bracelet corail et en aluminium argent avec un bracelet porcelaine. Un abonnement de 6 mois à Fitbit Premium est également inclus dans tout achat de Fitbit Charge 6.

Si vous avez apprécié les précédents trackers d’activité Fitbit, il s’agit d’une mise à niveau plutôt solide. Cela dit, ceux qui souhaitent bénéficier d’un ensemble de fonctionnalités plus complet (comme le contrôle de Spotify) devraient acheter la smartwatch Fitbit Sense 2 ou Versa 4.