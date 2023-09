ChatGPT peut maintenant naviguer sur Internet comme Google Bard

ChatGPT peut désormais naviguer sur l’Internet en temps réel afin d’offrir des résultats plus précis et plus récents pour les requêtes. Les compétences de l’IA générative en matière de navigation sur internet sont offertes par Microsoft Bing.

À l’instar de Google Bard, ChatGPT peut désormais rechercher des informations en ligne, ce qui rend ses réponses plus informées et plus actuelles.

Jusqu’à présent, les réponses de l’IA étaient limitées par sa base de connaissances, qui ne contenait des données que jusqu’en septembre 2021. Avec la possibilité d’accéder à l’ensemble du Web, ChatGPT sera mieux à même d’aider les utilisateurs dans des tâches telles que l’achat d’une voiture, la planification de vacances, la recherche technique, etc.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB — OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023

OpenAI indique que la navigation est désormais disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Enterprise et qu’elle sera bientôt étendue à tous les utilisateurs. Pour l’activer, les utilisateurs devront choisir Parcourir avec Bing dans le sélecteur sous GPT-4. ChatGPT informera les utilisateurs lorsqu’il utilise Internet et fournira également des liens de citation à côté de ses réponses.

En outre, OpenAI a également déclaré que la dernière fonction de navigation permettrait aux sites Web de contrôler la manière dont ChatGPT peut interagir avec eux. Lorsque les utilisateurs de ChatGPT Plus avaient accès à l’internet, certains d’entre eux exploitaient cette fonction pour franchir les paywalls des sites Web. Pour cette raison, l’accès à Internet de ChatGPT a été révoqué en juillet. Il semble qu’OpenAI ait réussi à résoudre le problème avec cette dernière mise à jour.

Une autre mise à jour récente de ChatGPT a permis à l’IA de s’exprimer. Les utilisateurs pourront bientôt s’adresser verbalement à ChatGPT pour qu’il leur réponde, à l’instar de Google Assistant ou d’Alexa.