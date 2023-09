Google Bard est-il la meilleure alternative à ChatGPT ?

Google Bard vient de recevoir des mises à jour majeures, il est maintenant capable de communiquer avec une série d’applications Google, est-ce que cela en fait la meilleure alternative à ChatGPT ?

Google Bard et ChatGPT sont tous deux de grands modèles de langage (LLM) capables de générer du texte, de traduire des langues, de rédiger différents types de contenus créatifs et de répondre à vos questions de manière informative.

Cependant, il existe un certain nombre de différences essentielles entre les deux modèles, qui font de Google Bard la meilleure alternative à ChatGPT.

Accès à des informations en temps réel

L’un des principaux avantages de Google Bard est qu’il a accès à des informations en temps réel provenant d’Internet. Cela signifie que Bard peut vous fournir les informations les plus récentes sur n’importe quel sujet, même s’il s’agit de quelque chose de nouveau ou d’inédit.

ChatGPT, quant à lui, est entraîné sur un ensemble de données de texte et de code dont la dernière mise à jour remonte à 2021. Par conséquent, ChatGPT n’est pas en mesure de vous fournir les informations les plus récentes sur des événements d’actualité ou d’autres sujets qui évoluent rapidement.

Une meilleure compréhension du contexte

Un autre avantage de Bard est qu’il a une meilleure compréhension du contexte. Cela signifie que Bard peut mieux comprendre le sens de vos messages et de vos questions, et vous fournir des réponses plus précises et plus pertinentes.

ChatGPT, en revanche, peut parfois avoir du mal à comprendre le contexte de vos messages et de vos questions. Cela peut conduire à des réponses inexactes ou non pertinentes. C’est quelque chose que Bard peut également faire à l’occasion.

Des réponses plus complètes et plus informatives

Bard est également plus à même de générer des réponses complètes et informatives. Cela s’explique par le fait que Bard est entraîné sur un ensemble de données de texte et de code beaucoup plus important que l’ensemble de données sur lequel ChatGPT est entraîné.

ChatGPT, en revanche, peut parfois générer des réponses courtes ou incomplètes. Cela peut être frustrant si vous cherchez une réponse détaillée et informative à votre question.

Une interface plus conviviale

L’interface de Bard est également plus conviviale que celle de ChatGPT. L’interface de Bard est plus attrayante visuellement et plus facile à naviguer. Bard vous permet également d’éditer vos prompts et vos questions après les avoir posés, et de visualiser les réponses multiples que Bard a générées.

L’interface de ChatGPT, en revanche, est plus basique et moins conviviale. Elle ne vous permet pas de modifier vos messages-guides et vos questions après les avoir posés, et n’affiche qu’une seule réponse à la fois.

Intégration avec d’autres produits Google

Enfin, Bard est mieux intégré aux autres produits Google, tels que Google Recherche et Google Docs. Il est donc plus facile d’utiliser Bard en conjonction avec d’autres outils que vous connaissez déjà.

ChatGPT, en revanche, n’est pas aussi bien intégré aux autres produits Google. Cela peut rendre plus difficile l’utilisation de ChatGPT dans votre workflow. Cependant, il est fourni avec une gamme de plugins qui peuvent être utilisés pour un large éventail de tâches.

Dans l’ensemble, Google Bard est la meilleure alternative à ChatGPT, car il offre un certain nombre d’avantages que ChatGPT n’a pas, comme l’accès à des informations en temps réel, une meilleure compréhension du contexte, des réponses plus complètes et plus informatives, une interface plus conviviale et une meilleure intégration avec d’autres produits Google.

En résumé

Google Bard est l’une des meilleures alternatives à ChatGPT, car il offre un certain nombre d’avantages que ChatGPT n’a pas, comme l’accès à l’information en temps réel, une meilleure compréhension du contexte des informations récentes, des réponses plus complètes et informatives, une interface plus conviviale, une meilleure intégration avec les autres produits Google.

Si vous êtes à la recherche d’un chatbot capable de vous fournir les informations les plus récentes, de répondre à vos questions de manière complète et informative, et de vous aider à être plus productif et créatif, Google Bard est la meilleure option pour vous.

Voici comment Bard peut vous aider à être plus productif et créatif :

Idées pour le brainstorming : Si vous êtes bloqué sur un projet créatif, Bard peut vous aider à trouver de nouvelles idées. Il suffit de lui donner un sujet ou un problème pour qu’il génère une liste de potentielles solutions

: Si vous êtes bloqué sur un projet créatif, Bard peut vous aider à trouver de nouvelles idées. Il suffit de lui donner un sujet ou un problème pour qu’il génère une liste de potentielles solutions Générer du contenu : Bard peut vous aider à générer du contenu, tel que des articles de blog, des articles et des messages sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de fournir à Bard un sujet ou un mot-clé pour qu’il génère une ébauche de contenu que vous pourrez ensuite éditer et affiner

: Bard peut vous aider à générer du contenu, tel que des articles de blog, des articles et des messages sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de fournir à Bard un sujet ou un mot-clé pour qu’il génère une ébauche de contenu que vous pourrez ensuite éditer et affiner Traduire des langues : Bard peut vous aider à traduire des langues, qu’elles soient écrites ou parlées. Cela peut être utile si vous travaillez avec des clients internationaux ou si vous voyagez dans un pays étranger

: Bard peut vous aider à traduire des langues, qu’elles soient écrites ou parlées. Cela peut être utile si vous travaillez avec des clients internationaux ou si vous voyagez dans un pays étranger Codage : Bard peut vous aider à coder dans différents langages de programmation. Cela peut être utile si vous apprenez à coder ou si vous travaillez sur un projet de développement logiciel

: Bard peut vous aider à coder dans différents langages de programmation. Cela peut être utile si vous apprenez à coder ou si vous travaillez sur un projet de développement logiciel Recherche de sujets : Bard peut vous aider à faire des recherches sur des sujets et à trouver des informations auprès de différentes sources. Cela peut s’avérer utile si vous rédigez un rapport, si vous préparez une présentation ou si vous en apprenez simplement plus sur un sujet qui vous intéresse

Dans l’ensemble, Bard est un outil polyvalent et puissant qui peut vous aider à être plus productif et créatif de diverses manières. Il sera intéressant de voir si les changements apportés récemment par Google aideront Google Bard à devenir plus populaire. Pour l’instant, ChatGPT est le plus populaire et le plus utilisé des deux.