Outlook pour Windows va se doter de la prise en charge des connexions hors ligne, les imports ICS, etc.

Après plus d’un an de tests publics, Microsoft a publié la semaine dernière la nouvelle version d’Outlook pour Windows, en remplacement des applications Courrier et calendrier de Windows 10. Il est censé remplacer à terme le client Outlook classique (de Microsoft Office/365), mais il manque encore beaucoup de fonctionnalités avant que cela ne se produise. Microsoft a maintenant fourni des informations sur les fonctionnalités à venir dans le nouvel Outlook au cours des prochains mois.

Le nouveau Outlook pour Windows est une base de code complètement différente (l’application Web Outlook.com) du client Outlook classique (une application Win32) ou des anciennes applications Windows Courrier et calendrier (applications UWP), de sorte que la plupart des fonctionnalités du nouveau Outlook doivent être écrites à partir de zéro. Par exemple, la prise en charge du protocole IMAP n’a été disponible que quelques mois après le début de la période de test, en début d’année, et certaines fonctionnalités essentielles d’Outlook et de Courrier classiques manquent encore.

Microsoft a mis à jour sa feuille de route officielle pour Microsoft 365, révélant les fonctionnalités qui seront bientôt disponibles dans le nouvel Outlook, y compris quelques changements à venir dès le mois d’octobre.

Le changement le plus important est la prise en charge hors ligne, prévue pour octobre 2023. Vous pourrez consulter vos e-mails téléchargés, les événements de votre agenda et vos contacts même lorsque vous ne disposez pas d’une connexion Internet, ainsi que rédiger des messages à envoyer lorsque votre connexion réseau sera rétablie. Il est un peu surprenant que cette fonctionnalité n’ait pas été incluse dans la version publique finale, mais au moins, elle sera bientôt disponible.

Des changements très attendus

Microsoft a également confirmé que la prise en charge des fichiers ICS était en cours, avec une date de sortie estimée à octobre. Les événements du calendrier sont souvent distribués dans les e-mails et sur les sites Web sous forme de fichiers ICS, et leur ouverture dans Outlook classique, Apple Mail sur Mac et d’autres applications les ajoutera à votre propre calendrier. Microsoft explique que la fonctionnalité du nouvel Outlook “imite l’expérience actuellement disponible dans Outlook classique pour Windows“.

À plus long terme, Microsoft travaille sur un paramètre permettant de supprimer les réunions refusées du calendrier, qui devrait arriver en novembre 2023. Il n’y a pas de calendrier précis pour les fonctionnalités suivantes, mais Microsoft a indiqué dans un article de blog au début du mois que la réorganisation des dossiers était en cours de développement et que l’entreprise “étudiait” la prise en charge du POP. Les modules d’extension COM d’Outlook classique ne seront pas portés sur la nouvelle expérience – Microsoft demande aux développeurs de créer des modules d’extension Web, qui sont également compatibles avec l’application Web Outlook.com.