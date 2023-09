Intel Meteor Lake arrive sur les ordinateurs de bureau, mais pas comme vous le pensez

Le Meteor Lake d’Intel a été une véritable montagne russe. D’abord, il arrivait sur les ordinateurs de bureau, puis ce n’était pas le cas, puis c’était le cas, et maintenant… ce n’est pas le cas, mais c’est le cas. Si vous êtes aussi confus que moi, ne vous inquiétez pas : Intel a mis les choses au clair et nous savons maintenant que les puces Meteor Lake seront disponibles dans les ordinateurs de bureau, mais qu’elles ne deviendront pas certains des meilleurs processeurs pour les ordinateurs de bureau, tout cela parce qu’elles ne sont pas stockées.

Intel a parlé de l’avenir de ses puces Meteor Lake de 14e génération dans une déclaration faite à ComputerBase, révélant que, oui, Intel Meteor Lake arrivera sur les ordinateurs de bureau, mais seulement les ordinateurs tout-en-un (AIO) comme l’Intel NUC ou les PC à petit facteur de forme.

Il ne sera pas disponible sous forme de socket, ce qui signifie que vous ne pourrez pas l’installer dans une future carte mère LGA1851. En bref, les puces Meteor Lake sont des CPU pour ordinateurs portables, de bout en bout.

Ce n’est pas parce que les puces ont été conçues pour les ordinateurs portables qu’elles sont inutilisables sur un ordinateur de bureau, et c’est ainsi que nous verrons ces puces dans des PC préfabriqués. Les performances restent un mystère, mais ces ordinateurs ne sont souvent pas conçus pour rivaliser avec les PC de bureau les plus performants, et leur attrait réside dans leur conception et leurs cas d’utilisation.

Intel Meteor Lake va utiliser la technologie d’emballage 3D Foveros, et chaque puce présentera une architecture à quatre tuiles avec une tuile de calcul séparée, une tuile SOC avec une unité de traitement neuronal (NPU) pour les charges de travail d’IA, une tuile GPU et une tuile IO. Lorsqu’Intel l’a annoncé le 19 septembre, il n’a vraiment parlé que des ordinateurs portables, et il est maintenant parfaitement clair pourquoi.

Des informations confuses

Les rumeurs concernant cette gamme ont été confuses depuis le début. Au départ, la plupart des gens s’attendaient à ce qu’Intel lance Meteor Lake à la fois pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, mais il a ensuite été supposé qu’il n’apparaîtrait que dans les ordinateurs portables. Une récente interview d’un cadre d’Intel nous a cependant appris le contraire, puisqu’elle a déclaré que la version pour ordinateur de bureau arriverait en 2024. Même si ce n’est pas tout à fait faux, ce n’est pas non plus vrai dans le sens où la plupart des gens le pensaient, car vous ne pourrez pas utiliser Meteor Lake pour construire un PC.

Qu’en est-il des ordinateurs de bureau pour les jeux ou les stations de travail, ceux qui nécessitent un processeur à socle ? Il semble que Meteor Lake n’aura pas lieu, mais Arrow Lake-S devrait arriver dans la seconde moitié de 2024. Comme prévu, la puce nécessitera le nouveau socket LGA1851, ce qui signifie que des mises à jour des cartes mères seront nécessaires.