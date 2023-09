Voici le Xiaomi Smart Band 8 avec son écran AMOLED de 1,62 pouces

Outre la Xiaomi Watch 2 Pro, Xiaomi a présenté le Xiaomi Smart Band 8, le dernier-né de sa gamme de bracelets d’activité.

Pour la première fois, le Smart Band 8 est doté d’un nouveau mécanisme de fermeture rapide et d’une texture métallique élégante, ainsi que de deux nouvelles couleurs pour le cadre central : « doré » et « noir graphite ». En plus d’une variété de bracelets, Xiaomi propose un nouveau bracelet en forme de collier et un bracelet en cuir pour le bracelet.

Le Xiaomi Smart Band 8 offre un suivi en temps réel et des statistiques de forme physique, fournissant aux utilisateurs des données précises sur leur entraînement. Pour les coureurs, le « mode capsule » peut être attaché à des lacets, offrant des données détaillées sur la course et évaluant la posture de course pour améliorer les performances.

L’appareil est doté du même écran AMOLED de 1,62 pouce que le modèle de l’année dernière. La résolution de l’écran est de 192 x 490 pixels, la densité de 326 ppp et la luminosité maximale de 600 nits. Le Smart Band 8 propose plus de 150 modes d’entraînement, ainsi qu’un assistant de santé connecté comprenant des fonctionnalités telles que la surveillance de la SpO2, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et le suivi des règles féminines.

Alimenté par la dernière puce Apollo 4 Blue Lite, le Xiaomi Smart Band 8 offre une expérience utilisateur transparente. Sa batterie améliorée de 190 mAh garantit jusqu’à 16 jours d’utilisation normale sur une seule charge, avec une nouvelle fonction de charge rapide réduisant le temps de charge à seulement une heure.

Caractéristiques du Xiaomi Smart Band 8

Écran tactile AMOLED HD 2,5 D Always-on de 1,62 pouce (192×490 pixels), 326 ppp, jusqu’à 600 nits de luminosité

Bluetooth 5,1 qui se connecte à Android 6.0 et supérieur et iOS 12.0 et supérieur, NFC (édition NFC uniquement)

Résistance à l’eau 5ATM jusqu’à 50 mètres

Capteur optique de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin, capteur de mouvement à 6 axes

Plus de 150 modes d’entraînement, y compris des cours professionnels

Suivi continu de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang, suivi du sommeil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivi de la santé féminine, etc

Contrôles intelligents tels que le contrôle de la musique, le contrôle à distance de la caméra, la réponse rapide aux messages, les alertes d’appels entrants

Plus de 100 nouveaux cadrans de montre avec prise en charge AOD, y compris Mars Super Wallpaper

Dimensions : 48 × 22,5 × 10,99 mm ; poids : 27 g (bracelet inclus)

La batterie de 190 mAh offre jusqu’à 16 jours d’autonomie en utilisation normale, avec un temps de charge d’environ 1 heure.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Smart Band 8 est disponible en noir et en champagne à partir de 49,99 euros. Bien que le bracelet ne soit disponible qu’en deux couleurs, l’entreprise propose différents styles de bracelets séparément.