Xiaomi se lance dans Wear OS avec la Watch 2 Pro

Lors de son lancement international, Xiaomi a annoncé qu’elle passait à Wear OS pour sa nouvelle Watch 2 Pro. Fidèle à son habitude, Xiaomi propose un ensemble de fonctionnalités surprenantes, dont l’analyse de la composition corporelle et le GPS à double fréquence, à un prix attractif : 269 euros pour la version Wi-Fi ou 329 euros pour la version LTE.

Le grand avantage de Wear OS est l’accès à des applications tierces depuis le Google Play Store ainsi qu’à la suite de services de Google tels que Wallet, Maps et, notamment, Google Assistant. Auparavant, les smartwatches n’appartenant pas à Samsung ou à Google ont dû se passer d’Assistant pendant des mois, il est donc agréable de voir une montre Wear OS enfin lancée avec ce service. Xiaomi n’a pas précisé avec quelle version de Wear OS elle lançait sa montre.

Cependant, le fait qu’elle soit équipée du dernier Snapdragon W5+ de Qualcomm signifie que même si elle est lancée avec Wear OS 3, elle sera probablement éligible à une mise à jour ultérieure. Pour rappel, la seule montre Wear OS 4 actuellement disponible est la Galaxy Watch 6 de Samsung.

Sur le plan du design, la Watch 2 Pro ressemble à une smartwatch classique à face ronde avec un écran OLED de 1,43 pouce, un boîtier en acier inoxydable de 46 mm et une couronne digitale. Il est difficile de dire si elle sera un chonker à partir des seules photos, mais Xiaomi se targue d’une autonomie estimée à 65 heures. Cela devrait signifier une autonomie réelle de plusieurs jours, ce que les fabricants de smartwatches Android ont eu du mal à réaliser.

En ce qui concerne le suivi de la santé et de la condition physique, la Watch 2 Pro prend en charge 150 modes sportifs, le suivi du stress, les niveaux d’oxygène dans le sang, le sommeil et les notifications de fréquence cardiaque élevée.

Le support du GPS à double fréquence

Plus intéressant encore, elle prend en charge le GPS à double fréquence et l’analyse de la composition corporelle. Le premier est un élément que l’on trouve actuellement dans les montres multisports de Garmin et dans les modèles Apple Watch Ultra, ce qui permet une plus grande précision pour les activités de plein air. La seconde est un élément que, jusqu’à présent, seul Samsung a intégré dans une smartwatch. D’après la présentation de Xiaomi, il semble que la Watch 2 Pro fonctionne de la même manière que la version de Samsung.

Xiaomi n’a pas donné de date de lancement exacte. La Watch 2 Pro sera disponible en noir avec un bracelet en élastomère fluoré et en argent avec un bracelet en cuir.