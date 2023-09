Apple travaille à l’ajout d’un nouveau bouton à la série iPhone 16

Étant donné que nous sommes à un an du lancement de l’iPhone 16, il est bien trop tôt pour dire si ce nouveau bouton sera effectivement livré avec les nouveaux iPhone. Les smartphones sont encore en phase de développement et de nombreux facteurs peuvent modifier les plans d’Apple. Néanmoins, il semble que l’entreprise accorde beaucoup d’importance aux boutons ces derniers temps.

En dehors des références internes du bouton et de son emplacement, nous n’en savons pas beaucoup plus. Le fait que les développeurs l’appellent « bouton de capture » suggère fortement qu’il aura quelque chose à voir avec les photos. Les smartphones Sony Xperia, par exemple, disposent d’un bouton d’obturateur dédié. Ce bouton, par coïncidence, se trouve sous le bouton d’alimentation, sur le côté droit du smartphone.