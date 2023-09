WhatsApp ne fonctionnera pas sur ces smartphones Android le mois prochain

WhatsApp modifie régulièrement la liste des appareils qu’elle prend en charge. C’est en décembre 2022 qu’elle a mis fin à la prise en charge de quelques smartphones et voici maintenant une mise à jour à ce sujet. Le mois prochain, une nouvelle série de smartphones Android ne pourront plus utiliser la populaire plateforme de messagerie appartenant à Meta. Jetez un coup d’œil aux détails ci-dessous.

WhatsApp a révélé qu’après le 24 octobre 2023, elle cessera de prendre en charge les smartphones fonctionnant sous Android 4.1 ou une version inférieure. Après cette date, seuls les smartphones équipés d’Android 5.1 ou d’une version ultérieure seront pris en charge.

La plateforme de messagerie continuera à prendre en charge les iPhone équipés d’iOS 12 ou d’une version ultérieure et de KaiOS 2.5.0 ou d’une version ultérieure. Cela comprendra également le JioPhone et le JioPhone 2. Cela n’a pas changé depuis décembre de l’année dernière et c’est une bonne nouvelle pour ceux qui ont encore des appareils fonctionnant sous iOS 12 et KaiOS 2.5.0.

Il y a des chances que WhatsApp change d’ici la fin de l’année, mais rien n’est encore concret.

Un petit pourcentage d’utilisateurs sera affecté par ce changement

Même si seul un petit pourcentage d’utilisateurs sera affecté par ce changement, il serait préférable que ceux qui utilisent encore des smartphones sous Android 4.1 procèdent à une mise à jour pour des raisons de sécurité et de protection de la vie privée. Si vous ne connaissez pas la version d’Android de votre téléphone, vous pouvez aller dans Paramètres > À propos du téléphone pour obtenir les détails du logiciel. Si votre appareil figure sur la liste des appareils visés par WhatsApp, préparez-vous à la mise à jour, car vous disposez maintenant d’un mois environ.

La liste des smartphones Android qui ne supporteront plus WhatsApp n’est pas encore connue, mais elle comprendra probablement des smartphones Sony, HTC, LG, etc. La dernière fois, il s’agissait d’environ 49 téléphones ! Votre téléphone fait-il partie de ceux qui ne pourront plus utiliser WhatsApp après le mois prochain ?