Une vidéo détaille les caractéristiques de la caméra de la gamme Pixel 8

Le 4 octobre à New York, Google présentera les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ainsi que la Pixel Watch 2, et deux nouvelles couleurs (Porcelaine et Bleu ciel) pour les Pixel Buds Pro. Selon 91mobiles, une vidéo officielle de Google qui a fuité et qui semble être destinée à l’événement Made by Google du 4 octobre révèle les nouvelles fonctionnalités de la caméra que les utilisateurs de la série Pixel 8 peuvent s’attendre à trouver sur leurs nouveaux smartphones Pixel. Le smartphone est présenté comme un outil d’IA qui offre des capacités avancées pour les caméras.

Par exemple, pour la toute première fois, le Pixel 8 apportera aux utilisateurs des contrôles Pro « modélisés d’après les contrôles des reflex numériques », indique Google, qui permettront aux utilisateurs de la série Pixel 8 de personnaliser les paramètres pour l’ISO, la vitesse d’obturation et la mise au point. Ne vous inquiétez pas de pouvoir ramener la caméra à ses paramètres par défaut, car il y aura un bouton à presser qui le fera.

Les caméras de la gamme Pixel 8 « feront des choses incroyables » selon la vidéo, notamment en lançant la fonction Editeur magique que Google a présentée pour la première fois lors de la conférence Google I/O en mai dernier. En plus de pouvoir supprimer certains éléments à l’intérieur d’une photo, les utilisateurs pourront modifier la composition d’un cliché après traitement en déplaçant des éléments. C’est le type de magie de l’IA qui a initialement attiré de nombreux acheteurs de la série Pixel 6 lorsque Google a annoncé la Gomme magique en 2021. Les suspects habituels seront de retour, notamment l’astrophotographie, le mode Macro, Vision de nuit, Real Tone et Super Res Zoom.

L’enregistrement vidéo est un domaine où Google doit rattraper son retard et il y aura de nouvelles fonctionnalités telles que Video Boost, Vision de nuit et Effaceur audio. Cette dernière, que nous avons pu voir dans une vidéo promotionnelle officielle qui a fuité pour le Pixel 8 Pro, permet à l’utilisateur de supprimer les bruits indésirables captés lors de l’enregistrement, Video Boost vous donne une « vue plus lisse », mais améliore également les couleurs d’un clip vidéo. Et comme prévu, Google a ajouté Vision de nuit pour la vidéo qui aidera les utilisateurs à faire des enregistrements vidéo viables dans des environnements à faible luminosité.

Les rumeurs actuelles prévoient que le Pixel 8 sera doté d’une caméra arrière composée d’une caméra large de 50 mégapixels, et d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de vision de 125,8 degrés. Le Pixel 8 Pro devrait être équipé de la même caméra large de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 48 mégapixels et d’une caméra téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x et jusqu’à 30x Super Res Zoom. Alors que les deux smartphones seront dotés d’une caméra frontale de 10,5 mégapixels, celui du Pixel 8 Pro sera à mise au point automatique tandis que la caméra frontale du Pixel 8 sera à mise au point fixe.

Ce n’est pas de la magie, dit Google, c’est de l’IA

La vidéo aborde également certaines fonctionnalités de sécurité pour les nouveaux smartphones Pixel, notamment l’utilisation de la puce de sécurité Titan M2, le VPN pour Chrome, et avec Safety Check, si vous ne vous connectez pas après un certain temps, vos contacts d’urgence sont avertis. « Cela ne fait pas que vous protéger, cela vous fait gagner du temps », explique Google avant de mentionner d’autres fonctionnalités habituelles des Pixel.

À la fin de la vidéo, Google affirme qu’avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, vous vous demanderez « si un smartphone peut être fait de magie. » Ce n’est pas de la magie, dit Google, c’est de l’IA « et c’est un peu notre truc ».

À moins que Google n’ait délibérément divulgué une vidéo erronée, ce qui semble peu probable, les personnes qui assisteront à l’événement Made by Google au début du mois prochain auront probablement l’occasion de voir cette vidéo. Bien entendu, je ne manquerais pas de vous relayer toutes les informations.