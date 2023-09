La Surface Go 4 bénéficie d’un regain de performances bienvenu

Comme prévu, Microsoft a présenté la Surface Go 4 pour les entreprises lors de son événement Surface 2023. Il s’agit de la dernière version de sa série d’ordinateurs portables 2-en-1 abordables.

La nouvelle Surface Go 4 présente quelques améliorations mineures en termes de performances par rapport à son prédécesseur, mais elle ne sera pas vendue aux consommateurs — la société affirme qu’elle est spécifiquement destinée aux entreprises et aux employés de première ligne.

Elle dispose toujours d’un écran tactile PixelSense 3:2 de 10,5 pouces avec une béquille réglable qui permet à l’ordinateur portable d’être utilisé dans de multiples facteurs de forme.

Le processeur Intel Core de la 10e génération est remplacé par un processeur Intel 200. L’entreprise affirme qu’il offre jusqu’à 4,5x plus de performances que la Surface Go originale, avec une autonomie de batterie plus longue de 12,5 heures.

La Surface Go 4 est l’un des rares PC sous Windows 11 à pouvoir bénéficier de Microsoft 365 for frontline workers, et dispose désormais d’une fonction NFC intégrée à laquelle il est possible d’accéder facilement et en toute sécurité à l’aide d’une clé de sécurité NFC compatible, telle qu’une YubiKey. Microsoft a supprimé le modèle de 4 Go, il est donc désormais livré avec 8 Go de RAM LPDDR5 et bénéficie d’un stockage UFS plus rapide jusqu’à 256 Go.

Même si la gamme Surface Go vise principalement le marché des entreprises et de l’éducation, c’est un changement bienvenu, étant donné que 4 Go sont à peine capables de gérer toutes les tâches multitâches de nos jours. Le stockage commence à 64 Go, avec des options supplémentaires disponibles pour 128 Go et 256 Go.

Axé sur la durabilité

Pour le reste, le design extérieur reste largement inchangé. La Surface Go 4 offre le même port USB-C, la même prise casque de 3,5 mm et le même lecteur de carte microSD que la Go 3. Elle dispose toujours de deux caméras 1080p et d’un écran de 10,5 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 280 pixels. Cependant, à l’intérieur, certains composants de la Surface Go 4, comme la batterie, la béquille, la carte mère et l’écran, ont désormais été conçus pour être plus facilement réparables ou remplaçables.

La durabilité supplémentaire est une bonne chose, d’autant plus que ces appareils sont destinés aux entreprises qui devront les maintenir en état de marche pendant plusieurs années.