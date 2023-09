Une fuite sur la Galaxy Tab S9 FE et S9 FE+ révèle les prix, les couleurs et les versions

Plus tôt dans la semaine, nous avons entendu parler des futurs Galaxy Buds FE. Aujourd’hui, une autre fuite est apparue et elle concerne les tablettes Galaxy Tab FE de Samsung. La nouvelle fuite fournit des détails sur les différentes versions de la Galaxy Tab S9 FE, ainsi que sur leur prix en France.

Selon Dealabs Magazine, il y aura quatre versions de la Galaxy Tab S9 FE. Nous savions déjà qu’il y aurait un modèle de base et un modèle Plus, mais ces deux modèles auront une variante Wi-Fi et une variante 5G avec des capacités de stockage et des prix différents.

En commençant par le modèle de base, la version Wi-Fi sera proposée en 128 ou 256 Go. La version 128 Go serait vendue au prix de 529 €, tandis que la version 256 Go pourrait être lancée au prix de 599 €. En ce qui concerne la variante 5G, il faut s’attendre à 629 € pour la version 128 Go et à 699 € pour la version 256 Go. Les deux versions du modèle 128 Go offriraient 6 Go de RAM, tandis que les modèles 256 Go pourraient être livrés avec 6 Go ou 8 Go de RAM.

En ce qui concerne la Galaxy Tab S9 FE+, cette tablette aura les mêmes options de stockage que le modèle de base. Cependant, les versions 128 Go peuvent être livrées avec 8 Go de RAM, et les versions 256 Go peuvent offrir de 8 Go à 12 Go de RAM. Voici comment ces prix se répartissent d’après la fuite :

128 Go/Wi-Fi : 699 €

128 Go/5G : 799 €

256 Go/Wi-Fi : 799 €

256 Go/5G : 899 €

Il est important de noter que les prix peuvent varier en fonction de la taille de l’appareil.