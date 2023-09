Amazon renforce Fire TV avec une barre de son, du nouveau matériel 4K, et plus encore

Lors de son événement matériel annuel, Amazon a lancé sa première barre de son Fire TV et a ouvert les précommandes pour les Fire TV Stick 4K et TV Stick 4K Max mis à niveau. La société a également révélé plusieurs améliorations pour son système d’exploitation Fire TV, notamment une fonctionnalité de recherche vocale grandement améliorée et une nouvelle ligne « Continuer à regarder » pour votre écran d’accueil — ces améliorations logicielles seront déployées à la fin de 2023.

La nouvelle barre de son Fire TV (Fire TV Soundbar) ne coûte que 120 dollars (nous n’avons pas le prix en France pour le moment), mais elle offre un son Dolby Atmos virtualisé et une connectivité Bluetooth. Bien entendu, cette barre de son est assez petite. Elle mesure à peine 24 pouces de large, ne contient que deux haut-parleurs et pèse moins de 2,27 kg. La seule bizarrerie réside dans le choix des ports. La Fire TV Soundbar se connecte à votre téléviseur par un port HDMI eARC, mais elle ne dispose pas d’entrées HDMI supplémentaires. Vous devez donc sacrifier l’un des ports HDMI de votre téléviseur au profit de la Fire TV Soundbar, ce qui n’est pas idéal, même si certaines personnes n’y verront pas d’inconvénient.

De plus, la Fire TV Soundbar n’intègre pas Alexa, mais cela ne devrait pas poser de problème aux utilisateurs qui possèdent une Fire TV ou un Fire TV Stick.

Deux nouveaux Fire TV Stick

Le Fire TV Stick 4K (2e génération) d’Amazon est une amélioration notable par rapport à son prédécesseur, avec une puissance de traitement supérieure de 30 % et une connectivité Wi-Fi 6 fiable. Le Fire TV Stick 4 K Max (2e génération) va un peu plus loin avec une connectivité Wi-Fi 6E avancée, et c’est le premier Fire TV Stick à prendre en charge l’Ambient Experience d’Amazon — des diaporamas de photos personnalisables et des œuvres d’art génératives d’IA pour votre téléviseur intelligent. Auparavant, l’Ambient Experience était réservée aux téléviseurs de la série Fire TV Omni QLED d’Amazon. Notez que les nouveaux Fire TV Stick 4K et TV Stick 4K Max prennent tous deux en charge Dolby Vision, HDR10+ et le son Dolby Atmos.

Le logiciel Fire TV sera également amélioré dans le courant de l’année. Amazon mise sur une IA Alexa plus conversationnelle pour vous aider à trouver des émissions et des films avec votre voix — Alexa sera plus réactive, mais elle écoutera également des termes de recherche très spécifiques, tels que « trouver des films similaires à “Better Call Saul” ». Et, comme indiqué précédemment, une ligne « Continuer à regarder » sera ajoutée à l’écran d’accueil de votre Fire TV. Une fonction analogue est déjà disponible sur les plateformes de streaming concurrentes, telles qu’Android TV, il est donc agréable de voir Amazon mettre en œuvre cette idée.

Les Fire TV Stick 4K et TV Stick 4 K Max mis à jour sont disponibles en précommande respectivement au prix de 69,99 euros et 79,99 euros, et seront expédiés à partir du 29 septembre. Amazon n’a pas communiqué de date de lancement pour les améliorations logicielles de la Fire TV.