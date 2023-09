Le lancement du OnePlus Open est désormais prévu pour le 19 octobre

OnePlus a fait parler de lui pour son premier smartphone pliable, le OnePlus Open, qui devrait être lancé prochainement. Après un certain retard, nous pourrions enfin voir le smartphone pliable OnePlus bientôt, car sa date de lancement a maintenant été divulguée. Pour rappel, le smartphone pliable devait être lancé en août, mais il a été retardé en raison du changement supposé du fournisseur de la dalle d’affichage. Il s’agissait auparavant de BOE, mais OnePlus a opté pour Samsung.

Lors du TechCrunch Disrupt 2023, Robin Liu, PDG de OnePlus pour l’Amérique du Nord, a confirmé que son tout premier smartphone pliable serait bientôt lancé. OnePlus a déclaré que plus de détails sur le nouveau smartphone pliable de la marque seront bientôt disponibles sur le site officiel de OnePlus, les forums OnePlus et les réseaux sociaux.

En ce qui concerne le smartphone pliable, OnePlus a déclaré :

Cependant, selon Max Jambor, une fuite fiable, le smartphone sera lancé le 19 octobre.

OnePlus today announced that #OnePlusOpen is launching “soon”

Now let me tell you what soon means: The very first foldable smartphone from @OnePlus is launching October 19th! 🗓️

I’m truly excited about this device!

—Max Jambor (@MaxJmb) September 20, 2023