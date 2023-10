Ce site Web vous permet de suivre les satellites Starlink et de voir où ils se trouvent actuellement

Bien que l’outil Find Starlink soit un moyen efficace de repérer les satellites en orbite au-dessus de nos têtes, le service n’est pas sans susciter la controverse. D’éminents astronomes et des membres de la communauté scientifique dans son ensemble ont notamment exprimé de sérieuses inquiétudes à propos des satellites. Certains craignent que les satellites n’interfèrent avec l’observation de l’espace, d’autant plus que SpaceX prévoit d’en lancer d’autres dans les années à venir. Cela pourrait entraver la capacité des scientifiques à étudier le cosmos.

Actuellement, SpaceX a plus de 4 000 satellites en orbite , et prévoit d’en lancer d’autres au cours des prochaines années.