Le Google Doodle célèbre le sentier des Appalaches, le plus long sentier de randonnée au monde

Le Google Doodle du 2 octobre célèbre le sentier des Appalaches (Appalachian Trail), connu pour être le plus long sentier de randonnée au monde. Le 2 octobre 1968, le National Trails System Act a fait du sentier des Appalaches l’un des premiers sentiers panoramiques nationaux du pays.

Le doodle est une suite de pages d’un livre animé présentant tout ce que l’on doit savoir sur le sentier. Il s’agit d’un moment ludique pour découvrir le plus sentier de randonnée au monde. De quoi donner des envies à certains ?

L’ancien président des États-Unis, Lyndon B. Johnson, avait signé la loi sur le système des sentiers nationaux en 1968, déclarant le sentier des Appalaches comme l’un des premiers sentiers panoramiques nationaux et le reconnaissant comme une terre fédérale.

Le sentier des Appalaches est un chemin de randonnée de 3 510 kilomètres qui traverse 14 États américains et sert aux randonneurs depuis près de 100 ans.

Le sentier traverse quatorze États et longe les crêtes et les vallées de la chaîne de montagnes des Appalaches, de son extrémité sud, le mont Springer, en Géorgie, à son extrémité nord, au mont Katahdin, dans le Maine. Selon le site Web de l’Appalachian Trail Conservancy, des personnes du monde entier sont attirées par ce sentier pour diverses raisons, notamment pour renouer avec la nature, échapper au stress de la vie urbaine, rencontrer de nouvelles personnes ou approfondir de vieilles amitiés, ou encore faire l’expérience d’une vie plus simple.

Focus sur l’histoire

Selon la description de Google, « Benton MacKaye, forestier, défenseur de l’environnement et amateur de plein air depuis toujours, a proposé l’idée pour la première fois en 1921. Son plan original, intitulé An Appalachian Trail: A Project in Regional Planning (Un projet d’aménagement du territoire), prévoyait la création de plusieurs camps agricoles autonomes le long du chemin. De nombreuses personnes partageant les mêmes idées ont commencé à se joindre à sa cause, et la communauté a fini par être connue sous le nom de « Appalachian Trail Conference (Conférence sur le sentier des Appalaches) ».

Plus tard, en 1937, grâce aux efforts combinés de nombreux pionniers, le sentier des Appalaches a été entièrement relié du mont Springer, en Géorgie, au mont Katahdin, dans le Maine.