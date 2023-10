TikTok introduit un moyen d’identifier le contenu généré par l’IA

TikTok introduit un nouveau moyen pour les créateurs d’étiqueter le contenu réalisé à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Cette fonctionnalité a été repérée pour la première fois par des utilisateurs le mois dernier et a été annoncée aujourd’hui par TikTok dans un article de blog.

Les règles d’utilisation de TikTok exigent déjà des créateurs qu’ils indiquent si le contenu a été créé à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. La nouvelle fonctionnalité invitera le créateur à activer la fonction d’identification afin que les spectateurs sachent si les vidéos et les photos ont été créées à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle. Le label IA apparaît sous le nom d’utilisateur dans le coin des vidéos.

L’invite comprend également un rappel que le contenu peut être supprimé s’il n’est pas révélé que des outils d’intelligence artificielle ont été utilisés. L’entreprise indique également qu’elle commencera à tester cette semaine un moyen d’identifier automatiquement les contenus générés par l’IA.

Comme sur d’autres plateformes, les contenus générés par l’IA se sont rapidement répandus sur TikTok, tant de la part des utilisateurs que de l’entreprise elle-même. Des logiciels de clonage de voix par l’IA ont été utilisés pour créer des contenus viraux tels que de fausses chansons de Drake assez convaincantes ou des clips de fausses Taylor Swift donnant des conseils d’encouragement, qui ont été vus des millions de fois.

En mars, TikTok a lancé un filtre facial appelé Bold Glamour qui était plus transparent et plus étrange que d’autres avant lui, mais a refusé de confirmer s’il utilisait l’IA pour produire l’effet. Aujourd’hui, l’entreprise annonce qu’elle renommera les effets qui utilisent des outils d’IA afin d’inclure « AI » dans le nom et demandera aux créateurs d’effets de faire de même.