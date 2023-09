La Pixel Watch 2 offrira des relevés de température à tout moment

La Pixel Watch 2 est toute proche : il est presque sûr à 100 % que la prochaine montre connectée haut de gamme sera présentée officiellement aux côtés de la toute nouvelle gamme Pixel 8 le 4 octobre. Les attentes augmentent, et cette fois, la nouvelle Pixel Watch pourrait être en mesure de lire réellement la hausse (ou la baisse) de la température corporelle.

Les gens de 9to5Google ont appris que la deuxième smartwatch de Google sera dotée d’un capteur thermomètre et que l’application Sécurité personnelle sera améliorée. Leurs sources leur ont dit que la Pixel Watch 2 empruntera de nouvelles capacités qui ont été introduites à l’origine sur la Fitbit Sense 2, mais les améliorera.

Le capteur cEDA (activité électrodermale continue) dont on parle depuis le printemps 2023 pourrait bien être présent sur la Pixel Watch 2. Ce capteur est responsable de la collecte des données corporelles et plus particulièrement de la gestion et du suivi du stress. Les utilisateurs peuvent s’attendre à de nouvelles fonctionnalités sur la prochaine smartwatch, dédiées à la gestion du stress.

Une autre fonctionnalité de la Fitbit Sense 2 qui sera très probablement intégrée à la Pixel Watch 2 sera un capteur de température de la peau. La grande différence ici est que les propriétaires de la Pixel Watch 2 pourraient être en mesure de vérifier la température de leur peau quand ils en ont envie, que ce soit le jour ou la nuit. La Fitbit Sense 2 n’offre une lecture de la température corporelle que la nuit, dans le cadre d’un rapport de santé plus large.

Les 5e et 6e versions de la Galaxy Watch utilisent les données de température de la peau pour aider les utilisatrices à suivre leurs cycles menstruels, mais les sources de 9to5Google ne peuvent pas confirmer pour l’instant si la Pixel Watch 2 aura la même capacité.

Google est fasciné par tout ce qui est « thermo » — il a été rapporté à plusieurs reprises que le Pixel 8 Pro inclura un thermomètre. On ne sait pas encore comment celui du smartphone et celui de la smartwatch interagiront ou s’ils sont même destinés à des fins similaires s’ils apparaissent sur les deux appareils.

Mises à jour de l’application Sécurité personnelle

Comme d’autres marques, Google propose sa version d’une application de sécurité personnelle sur la Pixel Watch. Par exemple, elle peut détecter si vous avez fait une chute brutale et appeler à l’aide si nécessaire. Il existe également une fonction SOS d’urgence, accessible en appuyant rapidement cinq fois sur la couronne. L’application Sécurité personnelle devrait bénéficier d’une mise à jour significative sur la Pixel Watch 2, selon les sources de 9to5Google.

En cas d’accident, vos « informations médicales de base » seront affichées sur votre montre « afin que les intervenants d’urgence puissent facilement les trouver ». Ensuite, l’application gagnera également « une prise en charge complète du partage d’urgence, qui vous permet de partager votre position avec des contacts d’urgence de confiance ». Si votre Pixel Watch 2 est la variante LTE et dispose d’un plan de données, le partage d’urgence fonctionnera même sans votre smartphone.

Il serait possible de définir un compte à rebours de contrôle de sécurité — une fois le temps programmé écoulé, la sécurité personnelle tente de vérifier que vous allez bien. Si vous ne répondez pas, la smartwatch peut avertir vos contacts d’urgence. Cette fonction nécessite également la technologie LTE et un plan de données.