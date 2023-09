OnePlus lance OxygenOS 14

Récemment, OnePlus a officiellement révélé la date de lancement d’OxygenOS 14, et maintenant, sa mise à jour basée sur Android 14 a finalement été introduite. En outre, OnePlus a commencé à déployer l’OxygenOS 14 Open Beta 1 pour le OnePlus 11 5G en Inde et en Amérique du Nord. Nous avions donc déjà une idée de ce qui allait arriver. Maintenant, avec les détails officiellement confirmés par le fabricant de smartphones, nous avons une idée concrète de tout ce que vous pouvez attendre de la mise à jour OxygenOS 14. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet !

Bien que OnePlus ait officiellement révélé tout ce que la mise à jour OxygenOS 14 apportera, il n’y a aucune confirmation sur la date à laquelle la mise à jour commencera à être déployée sur les smartphones OnePlus. Cependant, on peut faire quelques suppositions.

Récemment, Google a retardé le lancement d’Android 14 au 4 octobre 2023. Cela correspond à la date de lancement de la série Pixel 8. Donc, nous pouvons tous effectivement nous attendre à ce que la mise à jour stable OxygenOS 14 soit déployée globalement un peu plus tard, une fois que Google aura terminé son lancement.

OnePlus teste déjà la version bêta avec les utilisateurs du OnePlus 11, et le calendrier pour le reste de la gamme est indiqué ci-dessous.

Kinder Liu, le président et directeur de l’exploitation de OnePlus, a souligné leur engagement à fournir un OxygenOS rapide et fluide. Il a déclaré qu’OxygenOS 14, alimenté par les dernières innovations de OnePlus, sera le logiciel le plus intelligent et le plus convivial que OnePlus ait jamais publié.

OnePlus s’est engagé à fournir à ses utilisateurs un OxygenOS rapide, fluide et stable… Alimenté par les dernières innovations de OnePlus, OxygenOS 14 sera le logiciel le plus intelligent et le plus intuitif de l’histoire de OnePlus. — Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus

Nouvelles fonctionnalités d’OxygenOS 14

L’idée maîtresse d’OxygenOS 14 est de rendre l’expérience utilisateur instinctive et sans effort. OnePlus y parvient en introduisant le Trinity Engine, une plateforme de performance unique, dans OxygenOS 14. L’entreprise affirme que cette plateforme améliore la connexion entre le matériel et le logiciel du téléphone, rendant les appareils OnePlus plus efficaces en termes d’utilisation de l’énergie, de multitâche, et offrant une performance toujours fluide.

Dans son annonce, la société explique que le Trinity Engine intègre six technologies innovantes : CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch et HyperRendering. Ensemble, ces technologies sont censées garantir une expérience rapide et fluide dans divers scénarios, notamment le multitâche, le jeu et l’utilisation prolongée.

OxygenOS 14, basé sur Android 14, réorganise un grand nombre de fonctionnalités propriétaires de OnePlus, telles que l’Aquamorphic Design, l’HyperBoost, etc. Cependant, vous verrez également de toutes nouvelles fonctionnalités arriver sur votre appareil OnePlus, grâce à la dernière mise à jour.

Pour commencer, OnePlus a introduit un nouveau Centre de sécurité, qui agit comme un espace tout-en-un pour vous permettre de détecter les vulnérabilités ainsi que de trouver tous les paramètres de sécurité et de confidentialité de votre appareil.

Sécurité et confidentialité

En outre, OxygenOS 14 apporte également Device Security Engine 3.0, qui ajoute une couche de sécurité soutenue par TEE (Trusted Execution Environment) pour protéger contre les tentatives de craquage malveillantes contre votre appareil. Ainsi, en termes de sécurité, la nouvelle mise à jour fait assurément un pas en avant.

Vient ensuite la fonctionnalité Notes 2.0 qui fait passer l’application Notes au niveau supérieur. Avec Notes 2.0, vous bénéficiez de fonctionnalités telles que des textes de taille différente, des polices créatives, etc. Il y a aussi la « catégorisation intelligente » qui vous permet de trouver facilement du contenu pertinent dans l’application Notes et de le modifier sans problème.

OnePlus se concentre sur la réduction de l’empreinte carbone et la sensibilisation à ce sujet. Cela se traduit par le tout nouveau Go Green Always On Display. Vous pouvez ainsi découvrir de nouveaux thèmes AOD intuitifs et respectueux de l’environnement qui changent en fonction du nombre de pas que vous effectuez. Plus vous marchez, plus vous vous rapprochez de la création d’un environnement plus sain.

Voici d’autres fonctionnalités d’OxygenOS 14 qui élèveront encore votre expérience logicielle globale sur les téléphones OnePlus :

Auto Pixelate 2.0

Gestion des autorisations pour les photos

Découpe intelligente pour les photos

Dock de fichiers

Connexion multi-écrans 2.0

Cloner le téléphone

OnePlus Cloud

Appareils éligibles à OxygenOS 14

Toutes ces fonctionnalités vont arriver sur vos appareils OnePlus et de la série Nord, grâce à la dernière mise à jour OxygenOS 14. Voici la liste des appareils compatibles et la date à laquelle ils recevront la mise à jour OxygenOS 14 Open Beta :

Octobre

OnePlus 11R

OnePlus Nord 3

OnePlus 10 Pro et OnePlus 10T

OnePlus Pad

Novembre

OnePlus 10R

OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R et OnePlus OnePlus 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord CE 3 et Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord N30

Comme indiqué précédemment, bien que nous n’ayons pas de date concrète pour le déploiement, je reste à l’affût. Une chose est claire : OnePlus reste déterminé à repousser les limites et à offrir des expériences logicielles exceptionnelles à sa communauté. Avec OxygenOS 14, les utilisateurs de OnePlus peuvent s’attendre à une expérience smartphone plus intuitive et réactive, où leurs appareils deviennent une extension de leurs instincts.