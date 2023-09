Voici la nouvelle MatePad Pro de 13.2 pouces de Huawei avec écran OLED 2.8K

Lors d’un nouvel événement cette semaine, Huawei a présenté la MatePad Pro 13.2, la dernière tablette de la série MatePad Pro en Chine.

Comme son nom le suppose, la tablette est dotée d’un écran OLED de 13,2 pouces d’une résolution 2,8 K et d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et la société affirme qu’il s’agit de la tablette la plus fine et la plus légère au monde avec un écran bord à bord d’une épaisseur de seulement 5,5 mm et d’un poids de 580 grammes.

La tablette est équipée du SoC Kirin 9000 s, la même puce qui équipe les derniers smartphones de la série Mate 60. La tablette est également équipée d’un VC en acier inoxydable et de 52 000 mm² de graphite à haute conductivité thermique pour la dissipation de la chaleur. La tablette est équipée de 6 haut-parleurs, fonctionne sous HarmonyOS 4, dispose d’une double caméra arrière de 13 mégapixels + 8 mégapixels, et d’une caméra frontale de 16 mégapixels avec un capteur ToF.

Elle dispose d’une énorme batterie d’une capacité de 10 100 mAh avec un support de la charge rapide 88W qui peut charger jusqu’à 85 % en 40 minutes et 100 % en 65 minutes. Un clavier et un stylet sont également disponibles en option.

Caractéristiques du HUAWEI MatePad Pro 13.2

Écran OLED de 13,2 pouces (2 880 × 1 920 pixels) 2.8K 3:2, taux de rafraîchissement de 144 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz, gradation PWM à haute fréquence de 1440 Hz, ΔE<1, large gamme de couleurs P3, luminosité maximale de 1000 nits, rapport de contraste de 1 000 000 : 1, HDR Vivid

Octa-cœur Hisilicon Kirin 9000 S (1 cœur à 2,62 GHz, 3 cœurs à 2,15 GHz et 4 cœurs à 1,53 GHz) avec GPU Maleoon 910

12 Go/16 Go de RAM avec 256 Go/512 Go/1 To de stockage

HarmonyOS 4

Caméra arrière autofocus de 13 mégapixels avec PDAF, ouverture f/1.8, caméra ultra-large de 8 mégapixels avec ouverture f/2.2

Caméra frontale de 16 mégapixels avec ouverture f/2.2, capteur ToF

Dimensions : 196,1×289,1×5,5 mm ; Poids : 580 g

6 haut-parleurs (double haute fréquence + 4 basse fréquence), HUAWEI Histen Sound Effect, 4 microphones

Wi-Fi 802.11 ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS, USB Type-C 3.1 GEN 1

Batterie de 10 100 mAh avec charge Huawei SuperCharge de 88 W

Prix et disponibilité

La Huawei MatePad Pro 13.2 est disponible en vert, noir et blanc. Les prix en Chine sont les suivants :

12 Go + 256 Go: 5 199 yuans (679 euros)

12 Go + 512 Go: 5 699 yuans (740 euros)

12 Go + 1To : 6 699 yuans (865 euros)

16 Go + 1To : 6 999 yuans (905 euros)

16 Go + 1 To + clavier + stylet : 8 299 yuans (1 070 euros)

Aucune information sur un lancement à l’international pour le moment.