Neuralink, la société d’Elon Musk, recrute pour les premiers essais sur l’homme

Voulez-vous vous faire implanter dans le cerveau un dispositif conçu par Neuralink, la société d’Elon Musk, peut-être surtout connue pour avoir tué 1 500 animaux de laboratoire ? Vous avez au moins 22 ans et vous souffrez de quadriplégie (perte de fonction des quatre membres) à la suite d’une lésion de la moelle épinière ou de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ?

Dans ce cas, vous pouvez peut-être participer aux tout premiers essais sur des volontaires humains de la première interface cerveau-ordinateur de Neuralink, dont le recrutement a commencé, comme l’a annoncé aujourd’hui l’entreprise sur son site Web.

« L’étude PRIME (abréviation de Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) — un essai de dispositif médical expérimental révolutionnaire pour notre interface cerveau-ordinateur (BCI) entièrement implantable et sans fil — vise à évaluer la sécurité de notre implant (N1) et de notre robot chirurgical (R1) et à évaluer la fonctionnalité initiale de notre BCI pour permettre aux personnes paralysées de contrôler des dispositifs externes par la pensée », explique l’article de blog.

L’entreprise a suscité la controverse pour avoir testé son implant sur des singes, ce qui aurait entraîné leur mort (Musk a indiqué sur son réseau social X, anciennement Twitter, que les singes étaient de toute façon en phase terminale), mais cela ne l’empêche apparemment pas d’aller de l’avant et d’essayer la technologie sur des humains, après avoir reçu une exemption de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en mai.

En quoi consistent les essais sur l’homme de l’implant Neuralink ?

Selon le blog, « Au cours de l’étude, le robot R1 sera utilisé pour placer chirurgicalement les fils ultrafins et flexibles de l’implant N1 dans une région du cerveau qui contrôle l’intention de mouvement. Une fois en place, l’implant N1 est cosmétiquement invisible et a pour but d’enregistrer et de transmettre sans fil les signaux cérébraux à une application qui décode l’intention de mouvement. L’objectif initial de notre BCI est de permettre aux gens de contrôler le curseur ou le clavier d’un ordinateur par la seule force de leur pensée ».

Une brochure publiée par Neuralink donne plus de détails sur les essais PRIME : « L’implant N1 enregistre l’activité neuronale au moyen de 1 024 électrodes réparties sur 64 fils, chacun étant plus fin qu’un cheveu humain ».

Il inclut également un diagramme de « vue éclatée » de l’appareil :

La brochure explique également que Neuralink a créé une « application utilisateur N1″ qui permet à l’utilisateur de contrôler les ordinateurs par la pensée.

La brochure indique également que l’essai durera « environ 6 ans » et que les participants devront se rendre disponibles pour des « suivis réguliers » avec « l’équipe d’experts » de Neuralink. Certains de ces suivis auront lieu dans des cliniques, tandis que d’autres se dérouleront au domicile des patients, avec des séances d’une heure deux fois par semaine.

Qui est éligible ?

Comme indiqué plus haut, l’étude n’est pour l’instant ouverte qu’aux personnes âgées de 22 ans et plus qui « souffrent de quadriplégie due à une lésion de la moelle épinière cervicale ou à une sclérose latérale amyotrophique (SLA) ».

Toutefois, les patients qui ont déjà un « dispositif actif implanté (stimulateur cardiaque, stimulateur cérébral profond, etc.) », qui ont déjà eu des crises d’épilepsie, qui doivent subir des IRM ou qui reçoivent un traitement par stimulation magnétique transcrânienne (SMT) ne sont pas éligibles.

En ce qui concerne les avantages pour les patients — autres que la potentielle acquisition d’une nouvelle façon d’interagir avec le monde et la participation à une étude médicale pionnière, pour le meilleur ou pour le pire — Neuralink indique qu’ils « seront indemnisés pour les coûts liés à l’étude (tels que les frais de déplacement vers et depuis le site de l’étude) ».

En cas de succès, Neuralink ou d’autres BCI concurrents pourraient annoncer de nouveaux moyens de communication pour les patients ayant des problèmes de mobilité et pourraient un jour devenir la méthode préférée de contrôle des ordinateurs et des appareils numériques pour la population en général.