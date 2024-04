Google lance MedLM pour la santé : modèles d’IA accessibles aux organisations aux États-Unis

Google a indiqué qu’elle mettait MedLM, une famille de modèles de base adaptés au secteur de la santé, à la disposition des organisations basées aux États-Unis par l’intermédiaire de Vertex AI. Ce modèle s’appuie sur le modèle de base Med-PaLM 2 introduit au début de l’année et devrait bientôt être mis à jour à l’aide de Gemini.

L’IA générative, qui peut être utilisée pour créer de nouveaux contenus tels que du texte ou des images, est devenue un sujet de plus en plus populaire dans le secteur de la santé, et des géants de la technologie tels que Microsoft, Oracle et Amazon ont annoncé des produits destinés à ce secteur cette année.

Bien que relativement peu d’organismes de santé aient actuellement adopté des outils d’IA générative, plus de la moitié des dirigeants ont déclaré qu’ils envisageaient d’acheter ou de mettre en œuvre ces produits au cours de l’année prochaine, selon une récente enquête de Klas Research.

La dernière famille de modèles de base s’appuie sur Med-PaLM 2, le Large Language Model de Google formé à partir d’informations médicales. Le LLM a été révélé en mars de cette année, et le géant de la technologie a annoncé cet été qu’il étendrait l’accès à davantage d’organisations de soins de santé après qu’un groupe restreint — dont HCA Healthcare, Mayo Clinic et Meditech — a commencé à tester les outils.

Les deux modèles de soins de santé visent à offrir de la flexibilité aux organismes de soins de santé lorsqu’ils mettent en œuvre l’IA pour différentes tâches, ont écrit Yossi Matias, vice-président de l’ingénierie et de la recherche chez Google, et Aashima Gupta, directeur mondial de la stratégie et des solutions de soins de santé chez Google Cloud, dans l’article de blog.

MedLM : Divers modèles utilisés

L’opérateur d’hôpitaux à but lucratif HCA a utilisé les modèles avec les produits de documentation Augmedix dans les salles d’urgence pour créer des notes médicales rédigées à partir de conversations avec les patients, qui peuvent ensuite être examinées par les médecins avant d’être transférées dans un dossier médical électronique.

Les modèles MedLM ont également été testés par la société de services professionnels Accenture pour automatiser la lecture des documents cliniques, l’inscription et le traitement des demandes de remboursement ; par le cabinet de conseil Deloitte pour aider les bénéficiaires de régimes de santé à trouver les prestataires de services du réseau ; et par la société BenchSci, spécialisée dans la découverte de médicaments par l’IA, pour accélérer la recherche et le développement précliniques.

Le premier des deux modèles MedLM est plus grand et conçu pour les tâches complexes, tandis que le second peut être étendu à d’autres fonctions.

Le géant de la technologie a ajouté que de nombreuses entreprises qui ont testé MedLM sont en train de passer les outils en production ou d’élargir leurs expériences.