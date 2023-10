Le Pixel de Google est le seul smartphone dont les ventes ont augmenté au deuxième trimestre

Google est peut-être l’un des plus petits fabricants de smartphones, en termes de parts de marché, mais sa gamme Pixel progresse à grands pas. Alors que la plupart des marques de smartphones voient leurs ventes s’effondrer, les smartphones Pixel de Google gagnent en popularité sur certains des marchés les plus importants du monde.

Selon les dernières données de Canalys, Google a été le seul fabricant de smartphones à augmenter ses livraisons d’une année sur l’autre au cours du deuxième trimestre 2023. Non seulement les livraisons de l’entreprise ont augmenté, mais elles ont progressé de 59 %. Grâce à cette croissance, la part de marché de Google est passée de 2 % à 4 % d’une année sur l’autre.

En revanche, au cours de la même période, les livraisons d’Apple ont diminué de 20 %, celles de Samsung de 27 %, celles de Motorola de 25 %, celles de TCL de 30 % et celles de tous les autres fabricants de 43 %.

« Les vendeurs de smartphones misent sur le segment haut de gamme pour surmonter les incertitudes », a déclaré Lindsey Upton, analyste chez Canalys. « L’ASP des smartphones nord-américains a augmenté à 738 dollars au deuxième trimestre 2023, contre 663 dollars au deuxième trimestre 2022. Apple et Samsung ont stimulé leurs expéditions sur le segment premium avec respectivement 25 % et 23 % de croissance au T2 2023. Cela a été stimulé par une demande robuste pour les appareils haut de gamme avec des fonctionnalités avancées et des facteurs de forme différenciés. Nous pensons que la gamme iPhone 15 d’Apple et les Galaxy Fold5 et Flip5 de Samsung stimuleront les mises à niveau des consommateurs du segment haut de gamme pour les opérateurs. Les marques telles que Google Pixel et Motorola, qui ont suivi le jeu de la premiumisation avec leurs appareils pliables phares cette année, vont encore adoucir les offres de vacances qui arrivent sur le marché en novembre et décembre. »

« Les vendeurs doivent être stratégiques tout en planifiant pour le segment du marché de masse, prévoyant un chemin plus long vers la reprise », a ajouté Upton. « Malgré un cycle de rafraîchissement plus court, le segment ne devrait pas se rétablir rapidement en raison d’une période prolongée d’inflation affectant les budgets des consommateurs. Les baisses à deux chiffres enregistrées par Samsung, TCL, HMD et OnePlus au cours des 6 derniers mois indiquent que les vendeurs sont très prudents, étant donné que les niveaux de stocks sont encore élevés. Plus importants encore, les principaux opérateurs ont réorienté leurs ressources du prépayé vers le postpayé et les segments haut de gamme ».

Le Japon est une grande réussite pour Google

Quoi qu’il en soit, le Japon est une grande réussite pour Google et l’équipe Pixel. Il semble que la plupart de ces appareils appartiennent à la série abordable Pixel 6a et Pixel 7a, ce qui signifierait probablement que Google a réussi à s’emparer du milieu du marché japonais des smartphones.

L’iPhone a été aussi dominant au Japon qu’aux États-Unis, mais la hausse des prix des smartphones pousse les gens à se tourner vers les Pixel 6a et Pixel 7a de Google, qui sont parmi les meilleurs smartphones économiques disponibles aujourd’hui.

La principale raison du déclin de la popularité de l’iPhone est l’affaiblissement de la monnaie japonaise, qui a rendu les smartphones d’Apple plus chers dans le pays. Le fait que les iPhone récents n’offrent pas vraiment de fonctions indispensables n’aide pas non plus. La réduction des subventions accordées par les opérateurs joue également contre l’attrait de l’iPhone.

Il est difficile de prédire si Google continuera à surfer sur cette vague de succès, mais étant donné que le nouveau smartphone le plus haut de gamme d’Apple, l’iPhone 15 Pro Max, est plus cher que son prédécesseur, les chances semblent être en faveur de Google.