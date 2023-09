Voici la Huawei MatePad PaperMatte Edition avec un écran 11.5 pouces 2.2K à 120 Hz

En fin de semaine dernière, Huawei a dévoilé à Barcelone ses derniers appareils — la Huawei MatePad 11,5 pouces PaperMatte Edition et la nouvelle série Huawei Watch GT 4.

La tablette est dotée d’un écran PaperMatte de 11,5 pouces avec un écran LCD 2.2K très net. Elle offre différents taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz. Vous pouvez utiliser le stylet M Pencil de seconde génération avec 4 096 niveaux de sensibilité à la pression et un délai de seulement 2 ms. La tablette s’intègre également de manière transparente au Smart Keyboard de Huawei.

En termes de design, il s’agit d’une tablette mince et légère avec un corps en métal, mesurant seulement 6,85 mm d’épaisseur et pesant 499 g. Sous le capot, elle fonctionne sous HarmonyOS 3.1 et est alimentée par la plateforme mobile Snapdragon 7 Gen 1 avec 8 Go/256 Go de stockage.

Elle prend également en charge des fonctionnalités telles que la collaboration de groupe, la multifenêtre intelligente et le partage facile de données par SuperHub pour les smartphones Huawei grâce à la fonction Super Device. Pour la photographie, elle est équipée d’une caméra arrière autofocus de 13 mégapixels et d’une caméra grand-angle de 8 mégapixels avec FollowCam pour vous permettre de rester concentré lors de vos déplacements.

La tablette est également équipée de quatre haut-parleurs utilisant l’algorithme Huawei Histen 8.1 et d’une batterie d’une capacité de 7 700 mAh qui offre jusqu’à 10,5 heures de lecture vidéo sur une charge complète, avec une charge rapide de 22,5 W. Il prend en charge le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6 pour la connectivité.

Spécifications rapides : Huawei MatePad 11,5

Écran : 11,5 pouces 2,2 K PaperMatte Display (2 200 × 1 440 pixels), 229 ppp, 60/120 Hz, 16,7 millions de couleurs saturation, 100 % sRGB, ratio 86 % écran-châssis, certification TÜV Rheinland

Processeur : plateforme mobile Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm ; Adreno 644

Stockage : 8 Go de RAM LPDDR4 et 256 Go de stockage

HarmonyOS 3.1

Caméra arrière autofocus de 13 mégapixels avec flash LED, ouverture f/1.8

Caméra frontale de 8 mégapixels avec ouverture f/2.0

4 haut-parleurs, 2 microphones ; Huawei Histen 8.1 Sound Effect

Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, Bluetooth 5.2 LE, GPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, USB Type-C

Batterie de 7 700 mAh, charge rapide de 22,5 W

Accessoires : Stylet M Pencil (2eGen) et Huawei Smart Keyboard

Dimensions (H x L x P) mm : 260,88 x 176,82 x 6,85 ; Poids : 499 g

Prix et disponibilité

La Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition est proposé au prix de 299,99 euros. Elle est proposée en couleur Gris espace et disponible à l’achat sur le site officiel de la société.