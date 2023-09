Meta dément l’information selon laquelle les publicités sont en train d’arriver sur WhatsApp

Meta a remis les pendules à l’heure en affirmant qu’elle n’introduisait pas de publicités dans WhatsApp, alors qu’un rapport publié la semaine dernière prétendait le contraire.

Le rapport, qui provenait du Financial Times, affirmait que plusieurs équipes de Meta, la société mère de WhatsApp, ont évalué la possibilité d’afficher des publicités dans les listes de conversation avec les contacts sur l’écran d’accueil de l’application.

Selon cette source, la société envisageait d’introduire des publicités dans WhatsApp afin d’augmenter ses revenus. Will Cathcart, directeur de WhatsApp, s’est rendu sur X pour démentir l’information.

This @FT story is false. We aren’t doing this.

Also it looks like you misspelled Brian’s name … https://t.co/Z47z9FC5yu

—Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2023