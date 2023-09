L’explosion de la demande pour l’iPhone 15 Pro retarde les livraisons jusqu’en novembre

Apple a ouvert les précommandes pour la série iPhone 15 vendredi dernier, et il semble que la demande pour les modèles iPhone 15 Pro soit montée en flèche. En conséquence, leurs livraisons ont été retardées jusqu’en novembre, ce qui en a contrarié plus d’un. Si vous prévoyez d’acheter les modèles Pro de l’iPhone 15 ou les modèles standard, voici les détails de leur disponibilité.

Les modèles 128, 256 et 512 Go de l’iPhone 15 Pro seront disponibles entre le 9 et le 14 octobre, sans possibilité d’enlèvement. Il en va de même pour la variante 1 To. L’option Titanium blanc a été repoussée au 20 octobre, tandis que les options Titanium noir, Titanium bleu et Titanium naturel peuvent encore être achetées avant cette date.

L’iPhone 15 Pro Max subira d’autres retards, comme prévu précédemment. Les couleurs Natural Titanium et White Titanium ont été reportées au 8 novembre. Seul le modèle 512 Go en Black Titanium sera disponible le 22 septembre.

En ce qui concerne l’iPhone 15, sa couleur bleue sera disponible en 256 et 512 Go le 22 septembre, tandis que le modèle 128 Go peut être retardé jusqu’au 3 octobre. Les livraisons de la couleur Rose peuvent également être repoussées au 3 octobre, mais le modèle de 512 Go sera disponible à la date de vente effective. Il en va de même pour les couleurs jaune, verte et noire. Cette configuration s’applique également à l’iPhone 15 Plus.

Des retards dommageables

Si l’iPhone 15 et le 15 Plus arriveront toujours à temps, le retard des modèles 15 Pro peut s’avérer décevant pour les clients. Même Apple peut en constater les effets, car les ventes en seront affectées. Vous pouvez vous procurer l’iPhone 15 Pro en boutique, mais les stocks seront limités et vous risquez d’être déçu. Si vous êtes très intéressé, essayez-le et assurez-vous de l’acheter tôt le matin !

Pour rappel, l’iPhone 15 et le 15 Plus sont respectivement proposés à 969 euros et 1 119 euros. L’iPhone 15 Pro est proposé à partir de 1 129 euros et l’iPhone 15 Pro Max à partir de 1 479 euros.

Avez-vous l’intention d’acheter le nouvel iPhone 15 ? Si oui, lequel ?