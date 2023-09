Une source révèle ce que nous devrions attendre d’Apple en 2024

Maintenant que la série iPhone 15 a été présentée et que les précommandes ont commencé, une autre année de nouveaux appareils Apple touche à sa fin.

Selon certaines rumeurs, Apple pourrait lancer en douce la prochaine version de l’iPad Air, bien que l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International nous ait déjà prévenus de ne pas attendre de nouveaux modèles d’iPad avant l’année prochaine. À propos de l’année prochaine, Mark Gurman, de Bloomberg, nous donne un aperçu de ce que l’on peut attendre du camp d’Apple en 2024.

L’année à venir s’annonce chargée et riche en événements pour les adeptes de l’écosystème Apple. Une fois la version Vision Pro terminée, l’attention se tournera, comme toujours, vers la prochaine série d’iPhone. Mais il y a d’autres produits que l’iPhone. L’année prochaine, les adeptes de l’iPad Pro devraient avoir l’occasion de se mettre à jour et de profiter d’écrans OLED. L’Apple Watch, qui fêtera son 10e anniversaire, est également attendue avec impatience, et nous devrions voir des Mac plus puissants.

Le Vision Pro sera la première grande nouveauté d’Apple en 2024

Le premier appareil sur la liste de Gurman pour 2024 est le Vision Pro. La sortie de l’ordinateur spatial d’Apple marque le début du voyage de la société à la recherche de l’appareil qui remplacera éventuellement l’iPhone. Les lunettes connectées sont probablement toujours en tête de liste, mais Apple aura besoin de temps pour réduire le produit à la taille d’une paire de lunettes. Une fois commercialisée au début de l’année prochaine, la Vision Pro attirera les curieux dans les Apple Store, juste pour voir l’appareil à 3 499 dollars, et d’autres produits Apple pourraient bénéficier de cette attention.

Même si Apple ne révélera certainement pas les chiffres de vente réels de Vision Pro, elle inclura probablement les revenus dérivés de l’appareil dans la catégorie « Wearables, Home and Accessories ». Néanmoins, il serait intéressant de savoir combien d’unités s’arracheront l’année prochaine.

L’Apple Watch X, ou la smartwatch du 10e anniversaire d’Apple, est la prochaine sur la liste. Outre un nouveau design, de nouvelles fonctionnalités liées à la santé sont attendues, notamment un capteur de tension artérielle, mais il faudra peut-être attendre 2025 pour qu’il en soit ainsi. Le moniteur de glucose non invasif tant attendu semble encore attendre quelques années. Gurman écrit qu’Apple travaille sur un service de coaching en matière de santé qui utilise l’IA, tout en continuant à développer des fonctionnalités pour surveiller et améliorer la santé de ses clients.

Enfin une refonte pour l’iPad Pro

Alors que les ventes de tablettes sont à la traîne depuis la « fin » de la pandémie, l’iPad Pro va connaître sa première refonte en cinq ans, selon Gurman. La transition tant attendue vers les écrans OLED (11 et 13 pouces) aura lieu, et le Magic Keyboard sera doté d’un étui avec un dessus métallique assorti aux ordinateurs portables d’Apple. Les Mac passeront à la puce M3 de 3 nm et les modèles mentionnés par Gurman qui devraient recevoir la puce M3 comprennent le MacBook Air et le MacBook Pro. D’autres Mac seront également équipés du dernier Silicium d’Apple.

Bien sûr, il semble insensé de parler des modèles d’iPhone de l’année prochaine alors que la série d’iPhone 15 de cette année n’a pas encore été expédiée (pour être juste, cela commencera vendredi), mais la vérité est que certains consommateurs veulent savoir s’ils doivent acheter les smartphones de cette année ou attendre jusqu’à l’année prochaine. Gurman note que les modèles iPhone 16 Pro devraient être dotés d’écrans plus grands. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 16 Pro aurait un écran OLED de 6,2 ou 6,3 pouces, et pourrait être suffisamment grand pour qu’il ait son propre objectif périscopique l’année prochaine, tandis que l’iPhone 16 Pro Max (ou Ultra) pourrait être doté d’un écran OLED de 6,9 pouces.

Place à l’IA

Le dernier élément de la liste de Gurman pour 2024 est l’intelligence artificielle. Selon lui, Apple devrait rejoindre les autres géants de la technologie avec un outil d’IA générative. Gurman a déjà écrit sur un outil interne connu chez Apple sous le nom « d’Apple GPT » et l’entreprise dispose « d’Ajax », son propre modèle de grand langage.