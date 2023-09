Voici la Huawei Watch GT 4 avec un nouveau design et un suivi amélioré de la santé

Huawei a annoncé sa dernière smartwatch de la série, la nouvelle Huawei Watch GT 4. Les nouvelles smartwatches sont disponibles en deux tailles, 41 mm et 46 mm.

Les nouvelles smartwatches sont dotées de diverses améliorations, notamment des fonctions de santé améliorées, la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque TrueSeen 5.5+, un meilleur suivi du sommeil, de nouvelles fonctions de remise en forme et un meilleur suivi de la géolocalisation.

La nouvelle Huawei Watch GT 4 représente une « avancée en matière de mode par rapport aux modèles de la série GT ». La montre conserve l’esthétique moderne de ses prédécesseurs et introduit un nouveau design octogonal avec un châssis extérieur solide et robuste. Huawei décrit la Watch GT 4 (41 mm) comme une smartwatch axée sur la mode et ressemblant à un bijou au poignet.

La Watch GT 4 est disponible en 8 coloris différents. Le modèle de 46 mm est proposé avec un bracelet intégré en acier, un bracelet en cuir marron et des modèles dynamiques en vert forêt tropicale et en caoutchouc noir. Le modèle de 41 mm est proposé avec un bracelet bicolore à touches de piano, un bracelet milanais d’inspiration joaillière et un bracelet en cuir blanc. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi plus de 25 000 cadrans de montre dans l’application Huawei Watch Face et essayer différents styles et genres.

En ce qui concerne l’écran, la Watch GT 4 (41 mm) dispose d’un écran de 1,32 pouce d’une résolution de 466 x 466, tandis que le modèle de 46 mm est doté d’un écran de 1,43 pouce d’une résolution de 466 x 466 avec 326 ppp. Les deux smartwatches sont conformes aux normes IP68 et 5 ATM et peuvent supporter la plongée libre. La Watch GT 4 promet une expérience améliorée par rapport à son prédécesseur, et Huawei a réussi à améliorer ses compétences en matière de fitness d’un cran.

L’ajout de Stay Fit

La smartwatch présente des anneaux d’activité améliorés, la nouvelle application Stay Fit et un suivi GNSS amélioré, qui bénéficieront tous de la nouvelle version True Seen 5.5. Les anneaux d’activité améliorés afficheront des statistiques sur la condition physique, telles que les calories brûlées, la durée de l’exercice et l’activité en position debout. Huawei incitera également les utilisateurs à compléter trois anneaux par jour — des exploits — qui récompenseront les utilisateurs ayant atteint de nouvelles étapes de fitness et établi de nouveaux records.

En outre, la Watch GT 4 est la première smartwatch Huawei à être livrée avec Stay Fit, une application de gestion des calories. L’application peut utiliser des données de santé en temps réel, aider les utilisateurs à gérer leur apport calorique et fournir des recommandations holistiques adaptées aux besoins de chaque utilisateur. Parallèlement aux nouveaux changements, l’entreprise a également mis à niveau le GNSS double bande à cinq systèmes de haute précision, améliorant ainsi la précision de la position de 30 % par rapport à la génération précédente.

Les smartwatches Watch GT 4 prennent en charge les smartphones iOS et Android, et fonctionnent de manière transparente avec la plupart des smartphones modernes.

En ce qui concerne l’autonomie, Huawei affirme que la Watch GT 4 (41 mm) pourra tenir jusqu’à 7 jours sur une seule charge grâce à sa batterie de 325 mAh. Le modèle plus grand de 46 mm pourra tenir jusqu’à deux semaines sur une seule charge grâce à sa batterie de 524 mAh. L’entreprise n’a pas précisé si cette autonomie correspondait à une utilisation normale ou à une utilisation mixte.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch GT 4 est disponible en précommande à partir du 14 septembre en France depuis le site Huawei Store. Les nouvelles smartwatches seront disponibles à partir du 4 octobre et vendues sur le site web de Huawei et chez certains détaillants, dont Amazon, Argos, Boots et Currys au Royaume-Uni.

La Huawei Watch GT 4 (41 mm) en cuir blanc et la Watch GT 4 (46 mm) en caoutchouc noir seront proposées à partir de 249,99 euros. Les modèles Milanese (41 mm), Brown Leather (46 mm) et Rainforest Green GMT (46 mm) seront proposés à 249,99 euros, tandis que le modèle Two-Tone Piano Key (41 mm) coûtera 349,99 euros. La Steel WATCH GT 4 sera vendue au prix de 299,99 € au Royaume-Uni.

Les personnes qui achètent la montre sur la boutique Huawei avant le 15 octobre recevront gratuitement une paire de Huawei FreeBuds SE 2.