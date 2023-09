Tout ce qui a été annoncé lors du State of Play de septembre 2023

La présentation State of Play de septembre a finalement eu lieu, et elle nous a donné un aperçu clair de ce qui arrivera sur la PlayStation 5 et le PlayStation VR2 d’ici le début de l’année 2024.

Bien que la présentation ait été principalement axée sur des jeux tiers, comme Resident Evil 4, Final Fantasy VII Rebirth, Foamstars et Avatar : Frontiers of Pandora, nous avons également pu découvrir des jeux édités par Sony, comme Marvel’s Spider-Man 2 et Helldivers 2.

Ce n’était pas aussi bien que le State of Play de septembre dernier, qui était un spectacle avec des jeux comme Tekken 8 et Like a Dragon : Ishin ! Cela dit, il y a eu de nombreuses annonces que les fans de PlayStation devraient garder à l’esprit. Si vous n’avez pas pu regarder ce State of Play en direct, voici toutes les annonces du State of Play de septembre 2023.

Le DLC et le mode VR de Resident Evil 4 seront disponibles dans le courant de l’année

Lors du State of Play, nous avons enfin pu découvrir le mode VR du remake de Resident Evil 4, qui montre comment Capcom a adapté des moments de gameplay de l’aventure. Après avoir confirmé une sortie en hiver, le DLC Separate Ways a également été annoncé pour le jeu. Il met en scène Ada Wong et sera lancé le 21 septembre en même temps qu’une mise à jour du mode Mercenaires.

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024

Final Fantasy VII Rebirth est l’une des exclusivités tierces les plus remarquables de la PS5, il est donc logique qu’elle soit présentée lors de ce State of Play. C’est ce qu’il a fait avec une bande-annonce très divertissante qui nous a donné le meilleur aperçu du jeu à ce jour. Nous avons vu des personnages comme Zack et Cait Sith, des aspects du gameplay comme la conduite de Chocobo et les mini-jeux, et nous avons eu un avant-goût de ce qui sera certainement un récit qui changera l’histoire du jeu. Mais surtout, la bande-annonce a confirmé que Final Fantasy VII Rebirth sortira sur PS5 le 29 février 2024.

Helldivers 2 sortira en février prochain

Marvel’s Spider-Man 2 n’est pas le seul jeu publié par Sony à sortir prochainement. Helldivers 2 est un jeu de tir de science-fiction coopératif d’Arrowhead Game Studios, qui a fait l’objet d’une nouvelle bande-annonce lors du State of Play. Cette bande-annonce présente un gameplay étendu de l’une des missions du jeu et révèle la date de sortie du 8 février 2024. Helldivers 2 sera alors disponible sur PS5 et PC.

Marvel’s Spider-Man 2 fait l’objet d’un examen approfondi avant son lancement

Alors que Sony avait précédemment déclaré que le State of Play ne concernerait que les jeux tiers, il a tout de même présenté une nouvelle bande-annonce pour Marvel’s Spider-Man 2. Dans cette longue vidéo, le directeur créatif Bryan Intihar a donné une vue d’ensemble du jeu, expliquant les nouvelles capacités, les éléments de l’histoire et les caractéristiques technologiques de la PS5 que les joueurs verront dans cette suite très attendue. À la fin de la présentation, une bande-annonce a également été diffusée, présentant de nombreux costumes que les joueurs peuvent équiper. Marvel’s Spider-Man 2 sera lancé sur PS5 le 20 octobre.

