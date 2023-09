Tout ce qui a été annoncé lors du Nintendo Direct de septembre 2023

Le troisième Nintendo Direct de l’année vient d’être diffusé, et il a établi des attentes claires sur ce à quoi les joueurs doivent s’attendre à l’aube de ce qui pourrait être la dernière année de vie de la Switch en tant que plateforme principale de Nintendo.

Des remakes de jeux comme Mario vs Donkey Kong et Paper Mario : The Thousand-Year Door ont été confirmés, le jeu Princess Peach a enfin reçu un titre complet, et certaines séries rétro en sommeil comme Contra et F-Zero ont droit à de tout nouveaux jeux.

Comme il s’agissait d’un showcase de 40 minutes rempli de révélations surprenantes, il se peut que vous ayez eu du mal à suivre tout ce qui a été montré. Mais ne vous inquiétez pas, j’ai rassemblé toutes les annonces principales faites lors du Nintendo Direct du 14 septembre.

Le jeu Mario vs. Donkey Kong va faire l’objet d’un remake

Un nouveau jeu Donkey Kong a été annoncé lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, mais il est différent de ce à quoi vous vous attendiez peut-être. La série Mario vs. Donkey Kong est de retour avec un nouveau jeu, un remake du jeu GBA qui porte le même nom que toute la série. Mario vs. Donkey Kong est composé de nombreux niveaux de puzzle-platforming à la conception complexe, dans lesquels l’objectif principal de Mario est généralement de trouver une clé et de l’amener jusqu’à une porte. Le remake ajoute le mode coopératif. Il sera lancé le 16 février 2024.

Le jeu Princess Peach s’intitule Princess Peach : Showtime !

Lors du Nintendo Direct de juin, Nintendo a annoncé un nouveau jeu mettant en scène la princesse Peach. Nous en avons appris beaucoup plus sur ce jeu lors de ce Nintendo Direct, notamment sur le fait qu’il s’intitule Princes Peach : Showtime ! Ce dernier suit la princesse Peach alors qu’elle sauve de nombreux spectacles d’un gang maléfique. Le gimmick du jeu est centré sur un personnage en ruban nommé Stella, qui peut être utilisé pour attaquer les ennemis ou transformer Peach en différentes formes avec des capacités uniques. Princess Peach : Showtime ! sera lancé sur Nintendo Switch le 22 mars 2024.

F-Zero revient avec F-Zero 99

La fuite était vraie ! Le retour tant attendu des franchises F-Zero se produit enfin avec F-Zero 99. Dans la lignée de Tetris 99 et Super Mario Bros. 35, il s’agit d’un jeu de bataille royale basé sur un titre rétro. Dans le cas de F-Zero, cela signifie que 99 joueurs s’affronteront dans des courses effrénées basées sur le premier jeu de la série. F-Zero 99 est disponible exclusivement pour les membres Nintendo Switch Online à partir d’aujourd’hui.

Paper Mario : The Thousand-Year Door va faire l’objet d’un remake

Pour conclure le salon, Nintendo a révélé qu’un remake de Paper Mario : The Thousand-Year Door est en préparation. Ce RPG Paper Mario bien-aimé sur GameCube a bénéficié d’une superbe refonte visuelle tout en conservant les combats au tour par tour de l’original. Les fans de Paper Mario n’étant pas satisfaits de l’évolution de la série depuis ce jeu GameCube, l’annonce d’un remake de ce jeu sera certainement une grande satisfaction. Le remake de Paper Mario : The Thousand-Year Door sortira en 2024.

Un musée Nintendo ouvre ses portes au Japon

À la moitié du Direct, Nintendo a annoncé que la Nintendo Gallery dont elle avait précédemment teasé l’existence est désormais un musée à part entière. Officiellement appelé le Nintendo Museum, il se trouve à Uji, une ville de la préfecture de Kyoto au Japon. Nintendo indique qu’il présentera “une grande variété de produits issus de l’histoire de l’entreprise” et que sa construction sera achevée en mars 2024. La date d’ouverture du Musée Nintendo sera confirmée ultérieurement, mais elle ne devrait pas tarder à être fixée.

Tout le reste