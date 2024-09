TikTok introduit la fonction « Gérer les sujets » pour personnaliser votre flux

Discrètement, TikTok a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité appelée « Gérer les sujets ». Cette option permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement les sujets ou le type de contenu qu’ils souhaitent voir apparaître sur la page «Pour toi », où TikTok propose ses recommandations.

Désormais, il est possible de personnaliser le contenu affiché et de choisir de voir plus ou moins de contenus sur certains sujets.

Cette nouvelle fonctionnalité est d’abord déployée pour les utilisateurs aux États-Unis, mais sera bientôt disponible dans d’autres pays. Vous pouvez donc personnaliser votre flux « Pour toi » sur TikTok pour voir davantage de sujets tels que le sport, la danse, la nourriture, l’humour, l’actualité et les voyages.

Pour accéder à cette fonctionnalité, il vous suffit d’aller dans les Paramètres, puis de choisir l’option « Préférences de contenu ». Ensuite, cliquez ou appuyez sur l’option « Gérer les sujets » pour accéder à la page de personnalisation.

Sur cette page, vous trouverez un curseur qui vous permet d’ajuster la quantité de contenu que vous souhaitez voir pour un certain sujet sur votre page « Pour toi ». Par défaut, tous les curseurs sont réglés au milieu, mais vous pouvez les ajuster selon vos préférences. Si un sujet ou une catégorie vous est inconnu, un bouton d’information à côté de chaque sujet vous donnera plus de détails.

Un exemple concret d’utilisation dans TikTok

Par exemple, si vous cliquez sur le sujet « Arts créatifs » pour obtenir des informations, vous apprendrez que ce sujet inclut des tutoriels relatifs à la peinture, au dessin et au design graphique.

Il est important de noter que cette section et les personnalisations que vous y effectuez n’affecteront pas le contenu des comptes que vous suivez déjà. De plus, les modifications apportées ne seront pas immédiatement visibles sur votre page « Pour toi ».

TikTok prendra un peu de temps pour personnaliser votre page en fonction de vos nouveaux réglages.

Une fonctionnalité prometteuse, mais à surveiller

Personnellement, je trouve que cette option est excellente et pourrait être très utile pour les personnes souhaitant un contrôle plus précis sur ce qu’elles voient sur TikTok. Cependant, il est crucial que cette fonctionnalité fonctionne comme prévu et qu’elle prenne réellement en compte vos préférences.

La nouvelle fonctionnalité « Gérer les sujets » de TikTok représente une avancée significative vers une personnalisation accrue du contenu, offrant aux utilisateurs la possibilité de modeler leur expérience en ligne selon leurs goûts et intérêts. Si elle fonctionne comme prévu, elle pourrait renforcer encore l’attrait de la plateforme, en rendant le temps passé sur TikTok encore plus pertinent et agréable.