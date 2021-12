TikTok est le site Web le plus visité en 2021, dépassant même Google

TikTok a été le site Web le plus visité cette année, selon le classement des domaines 2021 de Cloudflare, qui fait partie de son service Cloudflare Radar. Après le 10 août, TikTok est devenu le site Web leader pour la plupart des jours de l’année 2021, notamment en octobre et novembre.

Voici le classement des 10 domaines que nous avons le plus visités en 2021 :

TikTok.com

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Amazon.com

Netflix.com

YouTube.com

Twitter.com

WhatsApp.com

Dans le classement Cloudflare 2020, le vainqueur est Google, ce qui n’est pas surprenant lorsque les données incluent non seulement le trafic vers Google.com, mais aussi les services Google les plus populaires comme Maps, Traduction et Actualités. L’année dernière, Facebook, Amazon et Netflix devançaient également TikTok, qui occupait alors la 7e place.

Mais en 2021, le trafic généré par TikTok est monté en flèche. En septembre, TikTok a déclaré que plus d’un milliard de personnes visitaient le site chaque mois. Cette année, l’application TikTok est également devenue l’application la plus téléchargeable au monde. Elle a même dépassé l’application Facebook, qui détenait ce titre.

Cloudflare, un réseau de sécurité qui permet un accès sécurisé aux sites Web, a lancé son service Cloudflare Radar en septembre 2020 pour montrer au public comment nous utilisons l’internet. Cloudflare Radar surveille l’utilisation et le trafic d’internet. Cloudflare Radar affiche également les nouvelles tendances d’internet et fournit des informations sur les cyberattaques que Cloudflare a détectées. Pour plus d’informations sur Cloudflare Radar, visitez le site de Cloudflare.