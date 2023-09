Test de la Huawei Watch 4 Pro : un excellent suivi de la santé et du sport !

Huawei a lancé deux nouvelles smartwatches, qui apportent des innovations intéressantes dans le domaine du suivi de la santé : la Huawei Watch 4 et la Huawei Watch 4 Pro. J’étais curieux de les tester, et l’entreprise m’a envoyé son meilleur modèle : la Huawei Watch 4 Pro.

Il s’agit d’une montre élégante, fabriquée à partir de matériaux durables, dont le design est destiné à un public masculin. Si vous voulez savoir à quoi elle ressemble, comment elle fonctionne et ce qu’elle a à offrir, lisez cet article.

La Huawei Watch 4 Pro est disponible en deux versions : l’une avec un bracelet en cuir brun foncé et l’autre avec un bracelet en titane, qui est un peu plus lourd, plus résistant et plus cher. J’ai reçu la version en titane pour la tester.

L’emballage de la Huawei Watch 4 Pro est élégant. La smartwatch est livrée dans une boîte en carton noir avec une photo de l’appareil, le nom du produit et le logo de l’entreprise sur le couvercle. Peu d’informations sont imprimées sur les côtés de la boîte. On trouve seulement un autocollant avec le numéro de série et quelques détails sur le modèle que vous avez acheté. Sur le fond de la boîte, un QR code permet d’accéder à la dernière version de l’application Huawei Health. Cette application est nécessaire pour installer, configurer et utiliser la Huawei Watch 4 Pro. En ouvrant la boîte, on découvre immédiatement la smartwatch, joliment emballée dans une fente qui la protège pendant le transport.

Lorsque vous déballez le tout, vous trouvez les éléments suivants :

La Huawei Watch 4 Pro

Socle de recharge sans fil

Guide de démarrage rapide

Informations de sécurité et la carte de garantie

Note : Si vous achetez la version avec le bracelet en titane, vous recevez également des éléments de rechange qui vous permettent d’augmenter la longueur du bracelet.

Huawei Watch 4 Pro : design

La Huawei Watch 4 Pro m’a tout de suite plu, car elle ressemble à une montre classique conçue pour un public masculin. Tout d’abord, son châssis est fabriqué en titane, un matériau robuste et agréable à la peau qui a fière allure. En examinant attentivement cette montre, on constate que Huawei met l’accent sur une excellente qualité de fabrication et des matériaux durables. Pour compléter le tableau, ses dimensions sont assez généreuses : la Huawei Watch 4 Pro mesure 48,8 x 47,6 x 12,9 mm et pèse 65 grammes sans le bracelet. La version Titanium que je teste pèse 115 grammes avec le bracelet. Je m’attends à ce que la version Dark Brown de la montre pèse beaucoup moins, grâce à son bracelet en cuir plus léger.

La Huawei Watch 4 Pro peut s’adapter à des poignets de 140 à 210 mm. La version en titane dispose d’éléments supplémentaires qui peuvent être ajoutés pour augmenter la longueur du bracelet afin que les personnes ayant des poignets plus épais puissent l’utiliser. Le mécanisme permettant de les ajouter ou de les retirer est assez simple et facile à utiliser.

La montre est dotée d’un écran de 1,5 pouce avec un panneau LTPO AMOLED, d’une résolution de 466 × 466 pixels et d’une densité de pixels de 310 ppp (pixels par pouce). Qu’est-ce que le LTPO ? Il s’agit d’un acronyme qui signifie « oxyde polycristallin à basse température ». Cela signifie que l’écran peut modifier dynamiquement son taux de rafraîchissement en fonction de l’utilisation que vous en faites afin d’offrir à l’utilisateur une expérience rapide, fluide et réactive. La Huawei Watch 4 Pro dispose d’un bouton physique et d’une couronne de montre tactile que vous pouvez utiliser pour naviguer dans la montre et ses nombreuses fonctionnalités.

Un aspect important de la Huawei Watch 4 Pro est qu’elle est certifiée IP68 pour la protection contre la poussière, la saleté et le sable et qu’elle est résistante à l’eau à 5 ATM et 30 mètres. Par conséquent, cette smartwatch peut être portée pour nager et plonger dans des eaux peu profondes, comme dans une piscine ou le long de la côte.

Un élégant design pour les hommes

La Huawei Watch 4 Pro présente un design élégant inspiré des montres classiques pour hommes. La qualité de fabrication, les spécifications matérielles et l’écran sont de première qualité. Après seulement quelques jours d’utilisation, il est évident que cette montre a été créée pour les hommes qui ont un mode de vie actif et qui souhaitent une montre de fitness élégante, fabriquée à partir de matériaux durables et de haute qualité.

Ce dispositif portable est doté de nombreux capteurs : un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur de lumière ambiante, un baromètre, un capteur de température, un capteur ECG et un capteur de profondeur. Il est également doté d’un GPS, d’un NFC et d’une connectivité Bluetooth 5.2. Pour compléter le tableau, la Huawei Watch 4 Pro comprend à la fois un microphone et un haut-parleur, ainsi que la prise en charge de l’eSIM, ce qui permet de passer des appels téléphoniques ou d’envoyer et de recevoir des SMS directement à partir de votre montre.

Huawei Watch 4 Pro : OS

Le système d’exploitation installé est HarmonyOS 3.1 de Huawei, qui fonctionne avec les appareils Android et iOS. Tout ce dont vous avez besoin pour installer et configurer cette montre est la dernière version de l’application Huawei Santé.

La dernière version pour les iPhone se trouve dans l’App Store. Cependant, si vous utilisez un appareil Android non fabriqué par Huawei, vous devez visiter la page Web de l’application pour l’obtenir. Les utilisateurs de smartphones Huawei peuvent trouver l’application dans AppGallery. Ensuite, créez un compte Huawei, connectez-vous, sélectionnez votre montre et suivez le processus de configuration. Il y a de nombreuses étapes, y compris l’octroi de nombreuses autorisations à l’application Huawei Santé, la configuration des notifications et la vérification des mises à jour logicielles pour votre montre.

Une fois la configuration initiale terminée, l’appareil est répertorié comme étant connecté dans l’application Huawei Santé. Vous pouvez ensuite personnaliser ses cadrans de montre et activer ou désactiver les fonctionnalités disponibles.

Divers cadrans de montre

La Huawei Watch 4 Pro présente des cadrans de montre à thème qui s’inspirent de la Lune et de six planètes de notre système solaire (Terre, Mars, Vénus, Jupiter, Mercure et Saturne). L’heure, la longitude et la latitude locales, ainsi que les données du cycle jour/nuit sont affichées. Les personnes intéressées par l’astronomie et par toutes sortes de données techniques apprécieront sans doute beaucoup ces nouveaux cadrans de montre.

L’application Huawei Santé a été repensée pour être un bon compagnon de la Watch 4 Pro. La section principale Santé ne se concentre plus sur le nombre de pas que vous avez effectués aujourd’hui et le nombre de calories que vous avez brûlées, mais sur votre activité physique globale, votre sommeil et votre humeur. L’application continue de comptabiliser vos pas, mais ce n’est plus la mesure la plus importante. Il s’agit d’une mesure secondaire dans vos anneaux d’activité.

Pour en revenir à la montre elle-même, la navigation s’effectue à l’aide du toucher, de la couronne et du bouton situé sur le côté. La navigation tactile fonctionne de la même manière que sur n’importe quelle smartwatch, tandis que la couronne permet de faire défiler les options affichées à l’écran. Le bouton est programmable et, lorsqu’il est pressé, il ouvre une barre rapide avec trois raccourcis vers des actions qui peuvent s’avérer utiles. Ceux-ci peuvent être personnalisés à partir de l’application Santé. Dans l’ensemble, la navigation est facile et réactive. Quel que soit l’application ou le paramètre auquel j’ai essayé d’accéder, je n’ai constaté aucun ralentissement.

La barre d’outils rapide est personnalisable

L’écran est clair et visible, même à l’extérieur, ce qui est idéal pour les personnes qui font du sport et du suivi sportif. J’apprécie également que la Huawei Watch 4 Pro prenne en charge la carte eSIM, ce qui vous permet de prendre des appels même lorsque vous n’avez pas votre smartphone. C’est utile lorsque vous sortez pour une course rapide ou lorsque vous ne voulez pas interrompre votre activité, mais que vous devez également répondre aux personnes qui vous contactent.

Vous pouvez passer et recevoir des appels directement depuis la montre.

Huawei Watch 4 Pro : utilisation

La Huawei Watch 4 Pro se concentre sur trois domaines : le sport et le suivi sportif, les fonctionnalités de la smartwatch et le suivi de la santé. Tout d’abord, parlons du suivi sportif. La montre est résistante à l’eau, jusqu’à 5 ATM et une profondeur de 30 mètres, et possède un indice de résistance IP68. La Watch 4 Pro devrait être un bon compagnon, à moins que vous ne soyez amateur de plongée. Deuxièmement, l’application Santé permet de suivre plus de 100 séances d’entraînement pour toutes sortes de sports, y compris des sports de niche comme le bowling, ou le rafting.

Même si vous n’avez pas votre smartphone à portée de main, vous pouvez toujours utiliser la montre pour suivre un nombre surprenant d’activités, y compris, mais sans s’y limiter, les courses intérieures et extérieures, les promenades, le cyclisme, la natation, le VTT, la corde à sauter et la randonnée. Vous pouvez également demander à l’intelligence artificielle de Huawei de créer des plans d’entraînement basés sur votre historique d’activité et vos données de santé.

Les rapports que vous obtenez dans l’application Santé pour chaque activité que vous suivez sont excellents. Tout d’abord, vous obtenez une carte avec votre itinéraire, et vous pouvez même utiliser le suivi dynamique pour transformer vos séances d’entraînement en souvenirs sur les réseaux sociaux. Vous obtenez des détails sur votre rythme, les segments d’entraînement, la vitesse moyenne, la distance, l’élévation et la descente, des graphiques sur votre fréquence cardiaque pendant l’entraînement, le stress de l’entraînement aérobique, le VO2Max, et plus encore. À la fin de chaque séance d’entraînement, vous obtenez un grand nombre de données.

La Watch 4 Pro possède des fonctions de montre connectée, à commencer par les fonctions de base telles que le bulletin météo, le réveil, le chronomètre, la boussole, l’altimètre et le moniteur de pression atmosphérique. Vous disposez également d’une lampe de poche et d’une fonction utile « Trouver mon téléphone ». Les fonctions plus avancées sont les suivantes :

La connectivité Wi-Fi et la prise en charge eSIM

Notifications des applications sélectionnées sur votre smartphone. Vous pouvez également définir des réponses rapides aux messages que vous recevez

Vous pouvez répondre, rejeter et lancer des appels et des SMS depuis votre montre

App Gallery—la boutique officielle de la Huawei Watch 4 Pro, utilisée pour ajouter des applications à votre smartwatch. Malheureusement, la liste des applications disponibles n’est pas très longue comparée à celle de Wear OS, mais elle s’améliore lentement

Huawei Wallet — vous pouvez effectuer des paiements NFC à l’aide de la montre

Musique — vous pouvez ajouter des fichiers musicaux à votre smartwatch et écouter de la musique sur celle-ci. Malheureusement, il n’y a pas de Spotify ou d’autres services de streaming musicaux populaires disponibles

Enregistrement — Vous pouvez enregistrer des notes audio rapides, les sauvegarder sur la montre et les réécouter plus tard

Petal Maps — vous avez accès à la plateforme de cartes Huawei, avec suivi GPS

Cadrans de montre — vous pouvez choisir parmi une vaste collection de faces gratuites et payantes pour personnaliser votre smartwatch

Suivi de la santé

Le domaine dans lequel la Huawei Watch 4 Pro brille le plus est celui de la gestion et du suivi de la santé. La montre introduit des contrôles respiratoires détaillés, une fonction qui n’était pas disponible dans la génération précédente de produits. Elle détecte votre fréquence respiratoire, ainsi que la plage de SpO2, et analyse les bruits de votre toux.

Cependant, la fonction que je préfère est Health Glance, une évaluation rapide de 60 secondes que vous pouvez effectuer quotidiennement à l’aide de la Huawei Watch 4 Pro. Vous obtenez un rapport de santé détaillé, qui comprend des mesures telles que votre fréquence cardiaque moyenne, le niveau d’oxygène dans le sang, le niveau de stress, la température de la peau, le rythme sinusal (ECG), la rigidité artérielle et la santé respiratoire. Si des anomalies sont détectées, Huawei Santé vous donne des informations utiles sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre santé. Pour rendre cette montre encore plus utile, vous avez également accès aux tendances de santé pour chacune des mesures recueillies par la Huawei Watch 4 Pro, vous aidant ainsi à voir votre évolution dans le temps.

Avant de clore cette partie, j’aimerais évoquer une fonctionnalité que certaines personnes souhaitent, mais à laquelle elles n’ont pas encore accès. Lorsque les premiers détails sont apparus dans la presse à propos de la Huawei Watch 4 Pro, il a été annoncé qu’elle offrirait une fonction de contrôle de la glycémie (hyperglycémie). Cette fonction analyse dix indicateurs différents en 60 secondes, vérifie les résultats par rapport à une base de données de valeurs antérieures enregistrées et fournit aux utilisateurs une évaluation des risques. Les utilisateurs doivent porter la Huawei Watch 4 Pro pendant plus de 7 jours consécutifs avant de recevoir des alertes d’hyperglycémie au poignet. Ils reçoivent également des conseils personnalisés en fonction des niveaux de risque calculés. Malheureusement, cette fonction n’est disponible qu’en Chine. En effet, Huawei doit tester et certifier cette fonction dans d’autres régions avant de la rendre disponible dans d’autres pays. Par conséquent, vous n’y aurez pas accès si vous vivez en Europe, en Amérique du Nord ou dans d’autres régions en dehors de la Chine. Cependant, je m’attends à ce que Huawei poursuive son travail et propose cette fonctionnalité dans le monde entier à un moment donné, après avoir obtenu toutes les certifications requises.

Huawei Watch 4 Pro : autonomie

La batterie de la Huawei Watch 4 Pro a une capacité de 790 mAh. L’autonomie de la batterie est importante pour une smartwatch. Huawei se vante d’offrir une autonomie d’environ 4,5 jours en utilisation normale.

Lors de mes tests, j’ai trouvé que cette estimation était proche de la réalité. Cependant, si vous êtes une personne très active, faisant beaucoup de suivi sportif avec le GPS inclus, ou si votre santé n’est pas excellente et que vous devez effectuer de nombreuses mesures de santé quotidiennement, l’endurance de la montre pourrait être plus proche de 3 jours d’utilisation. C’est tout de même pas mal, surtout si on la compare à la concurrence. La société se vante également d’offrir jusqu’à 21 jours d’autonomie en activant le mode UItra. Il est peu probable que cette estimation soit atteinte, pour une raison simple : les personnes qui achètent la Watch 4 Pro la veulent pour ses fonctions avancées de suivi de la santé. Ils veulent utiliser ces fonctions régulièrement, et l’activation de ce mode désactive un trop grand nombre de ces options.

Il est donc probable que les acheteurs réactivent les fonctions de suivi de la santé. Par conséquent, ils obtiendront probablement une autonomie d’environ 12 jours lorsqu’ils utiliseront ce mode.

Huawei affirme que la Watch 4 Pro se recharge de 0 à 100 % en 90 minutes, et qu’une charge de 15 minutes suffit pour une journée d’utilisation. Cependant, cette affirmation n’est vraie que si vous utilisez un chargeur rapide Huawei comme celui utilisé pour leurs derniers smartphones.

Huawei Watch 4 Pro : verdict

La Huawei Watch 4 Pro est une élégante montre de santé et de fitness dotée de fonctions intégrées très utiles. Elle est fabriquée à partir de matériaux durables, mais lourds, et son design est principalement destiné aux hommes. J’ai beaucoup apprécié les nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé qui permettent à cette montre de briller.

Pour améliorer encore les choses, la dernière version de l’application Huawei Santé (qui accompagne cet appareil) introduit une nouvelle approche sur un marché plutôt saturé. La Huawei Watch 4 Pro est rapide et facile à naviguer et à utiliser, même en extérieur.

Je l’aime beaucoup et la recommande aux hommes passionnés par le suivi et l’amélioration de leur santé et de leur condition physique.