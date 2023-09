La nouvelle gamme iPhone 15 prend en charge la recharge sans fil MagSafe et Qi2

En outre, on espère que la nouvelle norme Qi2 permettra des vitesses de charge plus rapides à l’avenir. Lorsque de tels chargeurs commenceront à apparaître sur le marché, vous pourrez en bénéficier si votre iPhone est compatible avec la nouvelle norme Qi2.

Mais attendez, c’est encore mieux ! Le Qi2 étant basé sur la technologie MagSafe d’Apple, il utilise des aimants pour « attacher » votre smartphone au chargeur. Vous ne perdrez donc pas l’expérience MagSafe à laquelle vous êtes habitué. Et comme les fabricants n’auront pas à payer de droits de licence pour utiliser la technologie d’Apple, nous pourrions recevoir des accessoires offrant une expérience MagSafe à des prix plus avantageux, du moins en théorie.