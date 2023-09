Le partage de fichiers volumineux sur Microsoft Outlook pourrait devenir beaucoup plus simple

Le célèbre client de messagerie et organisateur de Microsoft, Outlook, va bientôt bénéficier d’une mise à jour qui devrait permettre aux utilisateurs d’envoyer des fichiers volumineux sans rencontrer d’erreurs.

Nous avons entendu parler de cette mise à jour pour la première fois le mois dernier, et selon le site Web de la feuille de route Microsoft 365, l’ID de fonctionnalité 156100 va permettre aux utilisateurs de Outlook de télécharger des fichiers de manière transparente, même lorsqu’ils rencontrent des restrictions de taille dans les e-mails.

Lorsqu’un utilisateur tente de joindre un fichier à un e-mail qui dépasse la limite de taille maximale ou la restriction de taille de l’e-mail, il sera désormais invité à télécharger le fichier sur OneDrive. Actuellement, Outlook impose une taille maximale de 20 Mo pour les pièces jointes afin de protéger les serveurs de messagerie contre les ralentissements ou les potentielles pannes causés par des pièces jointes volumineuses. Cette restriction peut poser des problèmes lors du partage de fichiers volumineux tels que des présentations, des ensembles de données ou des vidéos.

Il en va de même pour Gmail de Google, où les pièces jointes de grande taille sont téléchargées via Google Drive. Depuis des années, Google vous permet de télécharger automatiquement le fichier sur Google Drive tout en le joignant à l’e-mail, mais Outlook commence tout juste à rattraper son retard.

Auparavant, vous deviez télécharger le fichier séparément sur OneDrive ou un autre service de stockage dans le cloud avant de le lier à votre e-mail.

Pas encore disponible

La mise à jour devrait s’avérer particulièrement utile pour les personnes qui utilisent l’édition gratuite de Microsoft Outlook, notamment celles qui sont confrontées aux limites les plus strictes imposées par Outlook et OneDrive. Microsoft a alloué une capacité de stockage gratuite de 15 Go pour Outlook, tandis que OneDrive offre 5 Go. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs gratuits de Microsoft disposent désormais d’un espace de stockage combiné de 20 Go à gérer sur les deux services.

La nouvelle fonctionnalité est déjà déployée pour les utilisateurs d’Android, tandis que les autres plateformes devraient progressivement l’obtenir dans les jours à venir, selon la feuille de route de Microsoft 365. En début d’année, Microsoft a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités qui devraient être déployées prochainement, notamment la recherche multicompte, plus de 1 000 résultats de recherche, la recherche récursive par dossier/sous-dossier et l’amélioration de l’interface de la boîte de recherche.